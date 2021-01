Presentato ad Israele il nuovo piano per il rilancio del turismo

Il ministro del Turismo israeliano Orit Farkash-Hacohen ha presentato il piano per far ripartire il settore, ha riferito il servizio stampa dell’agenzia.

Stando alle parole del capo del ministero, la ripresa dei servizi aerei per gli ospiti stranieri dovrà basarsi sulle decisioni della creazione di un turismo a capsule (ovvero la suddivisione dei viaggiatori in gruppi) e la necessità di fornire il “passaporto verde”, un certificato di guarigione o un test di negatività al coronavirus prima dell’imbarco.

Gli hotel (finora soltanto per israeliani) saranno in funzione per i turisti provenienti dall'estero, a condizione, tuttavia, che non vi siano mense comuni durante la permanenza.

Il ministro ha anche proposto l’apertura immediata di ristoranti e bar con capienza al 50% all’interno del locale, o capienza completa in spazi aperti. Si teorizza che all’entrata sarà necessario fornire il “passaporto verde”, il certificato di guarigione o il test di negatività al coronavirus.

Con molta probabilità, tutto questo sarà necessario anche per visitare le attrazioni turistiche. L’ingresso degli ospiti nei parchi nazionali sarà consentito secondo le regole di comportamento all’aria aperta.

"Ad oggi, il 25% dei cittadini israeliani ha ricevuto il vaccino. I risultati della ricerca ci permettono finalmente di iniziare a pianificare la ripresa del turismo internazionale", ha commentato Vladimir Shkylar, direttore di dipartimento del Ministero del Turismo DI Israele in Russia e nella CSI.

Fino ad ora Israele risulta essere il primo paese al mondo per il numero di vaccinati, con già il 25% della popolazione sottoposto alla somministrazione del vaccino contro il Covid.