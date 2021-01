Etihad Airways introduce il "passaporto digitale" sulla negatività al COVID-19: senza, non si vola

La compagnia aerea emiratina Etihad Airways in collaborazione con la International Air Transport Association (IATA) intende introdurre un certificato digitale per i voli COVID-free denominato IATA Travel Pass nel primo trimestre di quest'anno.

Etihad Airways ha riferito in un comunicato di pianificare il rilascio dei certificati digitali per i passeggeri che non presentano il rischio di diffusione del virus.

Il documento conterrà le informazioni sulla negatività al test per il coronavirus oppure sul fatto di avvenuta vaccinazione del passeggero.

"L'utilizzo del pass digitale sarà offerto ai passeggeri Etihad Airways su alcuni voli operanti da Abu Dhabi nel primo trimestre del 2021. In caso di esito positivo, il pass verrà esteso ad altre direzioni della rete di rotte della compagnia aerea. Il pass digitale consentirà ai passeggeri di creare un "passaporto digitale" in cui saranno disponibili i risultati dei test COVID per convalidare la loro idoneità al viaggio e faciliterà la trasmissione dei risultati dei test per il coronavirus alle compagnie aeree e alle autorità che controllano gli spostamenti delle persone", afferma un comunicato.

La compagnia ha osservato che i test e i vaccini COVID-19 saranno la chiave per riportare il mondo ai viaggi aerei.

Dall'inizio di agosto 2020 Etihad Airways richiede i test PCR negativo ai passeggeri in tutto il mondo, nonché all'arrivo ad Abu Dhabi.

Etihad Airways opera voli diretti da Abu Dhabi a Milano e dal prossimo 3 febbraio riaprirà anche i voli da Abu Dhabi per Roma Fiumicino.