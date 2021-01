L’ad dell’Eni Descalzi si fa vaccinare a Dubai, ecco come ha fatto

La ricostruzione del Fatto Quotidiano e la conferma della società: gli Emirati hanno offerto l’immunizzazione con Pfizer-BionTech per motivi di business.

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi è stato vaccinato con il farmaco contro il coronavirus della Pfizer-BionTech. Una notizia che viene pubblicata dal Fatto Quotidiano e che è stata confermata dall’Eni, ma che ha alcuni aspetti curiosi.

La vaccinazione, infatti, è avvenuta negli Emirati arabi uniti, il 10 gennaio. Il Paese, al momento vaccina soltanto la popolazione emiratina, e in particolare le fasce sopra i 60 anni. Ma Descalzi è residente in Italia.

“La notizia della vaccinazione di Descalzi è stata raccontata a Il Fatto da un dirigente che vive e lavora negli Emirati Arabi Uniti, un manager del settore petrolifero che dice di averla appresa direttamente dal numero uno del Cane a sei zampe”, scrive il quotidiano.

Secondo la ricostruzione Descalzi quasi 10 giorni fa si trovava ad Abu Dhabi per una riunione di lavoro e dopo aver incontrato i responsabili dell’azienda petrolifera Adnoc, si è spostato a Dubai, dove, avrebbe raccontato lo stesso amministratore delegato, avrebbe dovuto fare il vaccino Pfizer Biontech.

Per i residenti la procedura prevede la prenotazione a un numero verde o tramite app e poi l’appuntamento in una delle sei cliniche autorizzate per la somministrazione del vaccino.

Per Descalzi, invece, come ha confermato Eni, il vaccino è stato “offerto” dagli stessi Emirati.

“Confermiamo l’avvenuta vaccinazione – hanno detto dalla società - Le autorità degli Emirati Arabi, infatti, nell’ambito dell’ultima missione di business svolta dal management di Eni, hanno offerto ai rappresentanti Eni, compreso l’amministratore delegato, la possibilità di poter beneficiare del programma di vaccinazione del Paese”.

Secondo Eni l’offerta del vaccino è stata fatta anche “per consentire al management di potersi muovere in loco con maggiore libertà in relazione alle opportune restrizioni anti Covid”.