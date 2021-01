Eredi Rothschild: chi sono i discendenti viventi della famosa dinastia bancaria europea

La dinastia bancaria più famosa d'Europa, i Rothschild, iniziò con l'ascesa nel XVIII secolo del banchiere ebreo tedesco Mayer Amschel Rothschild, per poi dividersi in diversi rami e diffondersi in tutto il continente.

Molti membri della famiglia, tra cui il Barone Benjamin de Rothschild recentemente scomparso, hanno continuato a lavorare nella finanza, mentre altri si sono cimentati in altri campi.

© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI Edmond de Rothschild

Ecco un elenco di alcuni dei più rinomati eredi Rothschild:

Sir Evelyn de Rothschild

L'89enne finanziere britannico è figlio ed erede di Anthony Gustav de Rothschild, che ha guidato la N. M. Rothschild & Sons di Londra fino al suo pensionamento, mentre sovrintendeva alla fusione delle filiali britanniche e francesi.

È stato anche presidente di 'The Economist' e direttore di IBM United Kingdom Holdings Limited.

Sir Evelyn Rothschild è tuttora un consulente finanziario personale della Regina Elisabetta II, che nel 1989 lo nominò cavaliere per i servigi resi.

© AP Photo / Eduardo Verdugo Finanziere britannico Evelyn de Rothschild e Gabriel Garcia Marquez

David Rene de Rothschild

Le filiali britanniche e francesi della famiglia sono state unite nel 2003 sotto la guida del banchiere francese David René de Rothschild.

A 78 anni rimane presidente della Rothschild Continuation Holdings, con sede in Svizzera, e ricopre una posizione nel consiglio di amministrazione del Congresso ebraico mondiale.

Attualmente vive in Normandia. Lui e sua moglie Olimpia Anna Aldobrandini hanno quattro figli.

© AP Photo / Michel Euler David de Rothschild , presidente del consiglio di amministrazione del congresso ebraico mondiale

Jacob Rothschild

Il quarto Barone Rothschild, l'84enne Nathaniel Charles Jacob Rothschild, è un banchiere di investimento britannico che ha fondato il J. Rothschild Assurance Group.

Ha lavorato anche nella banca londinese della famiglia, ma si è dimesso nel 1980 a causa di disaccordi familiari relativi alla presidenza di Sir Evelyn Robert de Rothschild.

Jacob Rothschild, che ha ricoperto la carica di vicepresidente a Sky TV fino al suo ritiro nel 2008, è noto per il suo interesse per l'estrazione del petrolio. Il banchiere è anche presidente onorario dell'Istituto per la ricerca sulla politica ebraica.

© AP Photo / Frank Augstein Jacob Rothschild, IV barone Rothschild

Nathaniel Philip Rothschild

Il figlio minore di Jacob Rothschild, Nathaniel, noto a molti semplicemente come Nat, non è estraneo agli scandali.

Ha lanciato una battaglia per diffamazione contro il 'Daily Mail', che lo ha etichettato come un "burattinaio" in un articolo del 2010 che descriveva in dettaglio il suo viaggio in Russia con Peter Mandelson, membro della Camera dei Lord britannica.

Il 49anne Nat, che ora vive in Svizzera, presiede la manifattura Volex plc, con sede a Manchester, e investe in altre società redditizie quotate alla Borsa di Londra.

© AFP 2020 / WILL OLIVER Nathaniel Philip Victor James Rothschild, finanziere di origine britannica

I gemelli Charlotte Henriette e David Lionel de Rothschild

Lei è una celebre soprano, lui è amministratore fiduciario presso The Rothschild Archive London.

I fratelli 65enni sono i figli del compianto Edmund Leopold de Rothschild, finanziere e destinatario della Victoria Medal of Honor dalla Royal Horticultural Society.

Edouard de Rothschild

Edouard Etienne Alphonse de Rothschild - figlio di Guy de Rothschild e fratellastro di David Rothschild - proviene dalla parte francese della famiglia.

È noto per aver pompato milioni di dollari nel quotidiano parigino di sinistra 'Libération' e possiede parte del famoso vigneto di Château Lafite.

© REUTERS / JACQUES BRINON Édouard Étienne Alphonse de Rothschild, imprenditore e banchiere francese

David Mayer de Rothschild

L'ambientalista 42enne è a capo della fondazione benefica Sculpt the Future.

Figlio di Sir Evelyn Robert de Rothschild, ha anche fondato l'agenzia di marketing Myoo per aiutare le aziende a creare pratiche sostenibili ed è anche autore e coautore di una serie di libri sulla prevenzione dei cambiamenti climatici.