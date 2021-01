Il patron di Diesel investe nel food-tech: Renzo Rosso entra in Cortilia

L'imprenditore fondatore di Diesel e OTB, con il fondo Red Circle Investments è entrato nel capitale di Cortilia, la società di food-tech che consegna a domicilio prodotti biologici e a chilometro zero.

Renzo Rosso, l’imprenditore veneto fondatore di Diesel e OTB, la holding che controlla marchi come Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf, ha deciso di investire nel food-tech entrando nel capitale di Cortilia, l’azienda italiana nata dieci anni fa per consegnare a domicilio la spesa a chilometro zero.

Secondo quanto si legge sul Sole24Ore Rosso è entrato come socio di minoranza attraverso il suo fondo di investimento Red Circle Investments, nella’azienda di Marco Porcaro che con la pandemia ha raggiunto fatturati record.

Complice il lockdown e le restrizioni imposte dal Covid la società che per ora è attiva in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, e che si occupa di fare da tramite tra i produttori del territorio e i consumatori consegnando a domicilio prodotti biologici e a chilometro zero, negli ultimi 12 mesi ha registrato una crescita del +175 per cento, fatturando 33 milioni di euro.

Sempre secondo il Sole24Ore la food-tech company ha appena chiuso un round di investimenti da 34 milioni di euro. Oltre a Rosso a scegliere di investire nella società sono stati altri fondi specializzati in venture capital e food-tech come Indaco Ventures, Five Seasons Ventures e Primomiglio.

L’obiettivo è quello di espandere l’e-commerce e la rete di Cortilia su tutto il territorio nazionale, sbarcando anche nella Capitale. Nei prossimi mesi inoltre, la società inaugurerà una nuova maxi sede alle porte di Milano.

Il fondatore, Marco Porcaro, ha spiegato al Sole24Ore, che l’azienda ha deciso di diventare una Società Benefit, ovvero una forma giuridica che consente di bilanciare i profitti degli azionisti con il beneficio per la comunità.

Cortilia è “una iniziativa troppo affascinante”, ha dichiarato il patron di Diesel al Corriere della Sera, “mi dà una carica pazzesca e mi sta portando a riflettere su tutte le mie aziende”.