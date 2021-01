Mascherine, la Cina ha inondato il mondo con 224 miliardi di pezzi: 40 per abitante

Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle dogane cinesi, e riportati da Bloomberg, la Cina ha esportato 224 miliardi di mascherine tra marzo e dicembre 2020, che equivalgono a 40 mascherine pro-capite per abitante della Terra.

Askanews cita l'agenzia d'informazione americana e scrive che l’esportazione di mascherine ha fruttato alla Cina e alle sue imprese esportatrici 340 miliardi di yuan, (43 miliardi di dollari), che in termini economici equivale al 2% delle esportazioni cinesi dello scorso anno.

Ma non è finita qui, perché oltre alle mascherine le aziende cinesi hanno esportato anche altri dispositivi di protezione individuale per un valore di 100 miliardi di yuan, equivalenti a 12,7 miliardi di euro. Tra questi dispositivi si annoverano anche gli schermi facciali usati da operatori sanitari, ma anche in molti altri contesti, come aeroporti, stazioni ferroviari, e dalle cassiere dei supermercati.

La Cina ha aumentato le esportazioni di equipaggiamento medico del 31% nel 2020.

Cina il produttore di mascherine

Allo scoppio della pandemia in marzo il mondo scoprì di non avere mascherine, e che il più grande, e quasi unico, produttore era la Cina.

Tutti, infatti, ricorderemo la penuria di mascherine in Italia come nel resto del mondo e le proteste degli operatori sanitari per la mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Così come ricorderemo la corsa affannata alla riconversione industriale per produrre mascherine in proprio, con anche Armani e Fiat e Ferrari che hanno messo a disposizione i propri stabilimenti per la produzione di dispositivi di protezione e altri presidi sanitari.