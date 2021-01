Svezia valuta costruzione di rete di tunnel automobilistici e ferroviari con la Danimarca

La regione svedese meridionale di Skåne ha presentato i piani per costruire una rete di tunnel tra la città svedese di Helsinborg e la sua gemella danese Helsingør, classicamente nota come Elsinore.

L'idea per la regione è di iniziare a costruire i cosiddetti tunnel nel 2024, in modo che il megaprogetto sia completamente pronto entro il 2030, secondo quanto riportato dall'emittente nazionale SVT.

Il piano per il nuovo collegamento tra Helsingborg e Helsingør prevede quattro tunnel: due per i treni in ciascuna direzione e due per il traffico automobilistico. Le gallerie ferroviarie correranno tra le stazioni centrali di ogni città, mentre le gallerie automobilistiche avranno le loro entrate a sud delle città.

Da molti anni si discute di un collegamento fisso nelle parti settentrionali dell'Øresund, in sostituzione del tradizionale collegamento in traghetto tra Helsingborg e Helsingør per percorrere circa quattro chilometri di distanza.

Attualmente sono in corso due studi di fattibilità. I governi svedese e danese presenteranno a breve un'analisi strategica del collegamento. Secondo il presidente del consiglio regionale di Skåne Carl Johan Sonesson, sarà presto pronto.

Inoltre, il governo svedese ha avviato un'indagine, condotta dall'amministrazione svedese dei trasporti, che si occuperà della fattibilità e dei costi associati.

Anche se finora non è stato deciso nulla, la regione di Skåne vuole il collegamento ed è pronta a partecipare come co-finanziatore e comproprietario del nuovo collegamento.

"Ora stiamo avviando discussioni a riguardo con ogni stato", ha detto Carl Johan Sonesson all'emittente nazionale SVT.

Si prevede che il collegamento ridurrà notevolmente i tempi di viaggio tra i due paesi, darà un grande impulso al mercato del lavoro locale e stimolerà l'intera regione di Øresund che comprende le popolose province della Zelanda nella Danimarca orientale e di Skåne nella Svezia meridionale.

"Vediamo quindi nuove opportunità di crescita in Danimarca e Svezia meridionale, fino a Göteborg", ha sottolineato Carl Johan Sonesson.

Incentrata sullo stretto di Øresund, la regione di Øresund è un'area metropolitana con circa 4 milioni di abitanti con Copenaghen e Malmö come punti centrali. La regione gode di antichi legami economici e culturali ed è largamente vista come un mercato comune di beni, lavoro e idee.

Il precedente grande progetto infrastrutturale della zona, il ponte Øresund di otto chilometri, il ponte stradale e ferroviario più lungo d'Europa, ha ulteriormente rafforzato la coesione e semplificato la vita a migliaia di pendolari.