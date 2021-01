Competitività delle imprese italiane, grazie a SACE 5 milioni di euro per Cifa

L'azienda Cifa Spa, un'eccellenza internazionale per le tecnologie relative al calcestruzzo, ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro erogato da Cassa Depositi e Prestiti e garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.

"Grazie alla garanzia SACE e al finanziamento di CDP in questo periodo molto difficile siamo riusciti a mantenere inalterato il piano di Investimenti previsto in Italia con la costruzione di un nuovo stabilimento di 10.000 mq a Castiglione delle Stiviere (MN) destinato all’allargamento della produzione tradizionale dei prodotti Cifa e all’ampliamento dei prodotti nel nuovo settore del sollevamento, gru mobili e gru a torre" ha dichiarato Davide Cipolla, CEO di CIFA SpA.

Finanziamento di 5 milioni di euro, garantito da @SACEgroup con #GaranziaItalia, per CIFA Spa, azienda lombarda, leader mondiale nel #calcestruzzo. Paolo #Calcagnini, Vice DG CDP: "Supportiamo le eccellenze italiane in progetti di investimento con tecnologie all’avanguardia". — Cassa Depositi e Prestiti (@GruppoCDP) January 11, 2021

​CDP: "Cassa Depositi e Prestiti a supporto delle eccellenze italiane e della loro competitività"

"Questa operazione conferma il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto della competitività delle imprese italiane. CIFA è un’azienda storica del territorio che è riuscita a distinguersi per capacità di innovazione e internazionalizzazione, leve di crescita grazie alle quali ha saputo conquistare una posizione di leadership nel proprio mercato di riferimento. E’ per noi motivo d’orgoglio consentire ad eccellenze come CIFA di proseguire nei propri progetti di investimento e di sviluppo di tecnologie all’avanguardia, generando un impatto positivo su tutto il tessuto economico del territorio, ancor di più in un momento così delicato" ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di CDP.

📰 #GaranziaItalia | SACE ha garantito un finanziamento da €5 mln erogato da @GruppoCDP in favore della lombarda CIFA, leader mondiale nelle tecnologie per il #calcestruzzo. Grazie all’operazione, la società potrà sostenere i propri investimenti in 🇮🇹: https://t.co/jAUIflQXQi pic.twitter.com/x7M14oGw2F — SACE (@SACEgroup) January 11, 2021

L'azienda, che ha realizzato nel 2019 un fatturato consolidato di circa 200 milioni di euro e conta un organico di più di 600 collaboratori e investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e servizi, con questa operazione targata CDP e SACE potrà portare avanti i suoi piani di sviluppo in Italia.

SACE: "Grazie a Garanzia Italia investimenti per le imprese italiane in un momento complesso"

"Il nostro intervento permetterà a CIFA SpA di continuare a investire nel nostro Paese, anche in un momento complesso come questo. SACE prosegue nel suo impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano, in questo caso a beneficio di una realtà che da oltre 90 anni fa della ricerca dell’eccellenza un marchio di fabbrica e che oggi rappresenta un punto di riferimento a livello globale nell’innovazione tecnologica per il calcestruzzo, in un settore strategico come quello edile" sottolinea Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE.

​In precedenza, grazie all'intervento di SACE, la società ASG Superconductors SpA ha ottenuto una fideiussione di 5,6 milioni di euro a beneficio del Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI).