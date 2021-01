Confturismo, anno nero per comparto turistico: "Lancette indietro di 30 anni"

L'allarme arriva dal presidente dell'associazione di categoria, che segnala un crollo senza precedenti delle presenze turistiche in Italia e chiede maggior sostegno con il Recovery Fund.

Il 2020 è stato un anno da dimenticare per il turismo, con un crollo senza precedenti che segna un passo indietro di almeno trent'anni. E' questo il bilancio di Luca Patanè, presidente di Confturismo Confcommercio.

"Il 2020 si chiude con meno 78 milioni di arrivi e meno 240 milioni di presenze turistiche in Italia, ai quali va aggiunta l'ulteriore perdita dei circa 36 milioni di italiani che non sono andati all'estero. Le lancette dell'orologio del turismo sono tornate indietro di 30 anni", afferma in un comunicato Ansa.

"Eppure, non solo nella legge di bilancio 2021 per il turismo c'è ben poco, ma ad oggi non abbiamo visto neanche un progetto vero e proprio per il settore nella pianificazione per accedere al Recovery Fund", specifica.

Una sofferenza di un settore strategico per l'Italia che, secondo Patanè, non ha ricevuto l'adeguata attenzione in sede di legge di bilancio.

Secondo le stime del comparto turistico elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, nel 2020 l’emergenza pandemica ha fatto svanire oltre 240 milioni di presenze turistiche (-55%), riportando il nostro mercato turistico ai livelli del 1969. Un grave colpo non solo per le attività ricettive e dei servizi del turismo, ma anche di negozi e pubblici esercizi, che quest’anno hanno visto svanire, insieme ai viaggiatori, anche 50 miliardi di euro di consumi che avrebbero generato.