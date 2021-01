Un accordo di libero scambio India-UK potrebbe competere con l'accordo d'investimento UE-Cina

L'economia indiana "sta andando contro l'onda COVID-19" e mostra una ripresa a forma di V, ha spiegato il 5 dicembre il ministero delle Finanze del paese, come citato da The Hindu.

Il governo di Narendra Modi è determinato a superare la recessione economica legata al COVID: il 27 dicembre 2020, il primo ministro ha dichiarato al programma radiofonico Mann Ki Baat (Inner Thoughts) che gli indiani dovrebbero sostituire i prodotti importati con quelli nazionali per renderli competitivi rispetto ai marchi internazionali. "Il meglio globale deve essere prodotto in India", ha sottolineato Modi.

Le iniziative "Made in India" e "Vocal for Local" di Modi

L'obiettivo finale di Modi è trasformare l'India in una "fabbrica del mondo", un soprannome che la Cina si è presa più di un decennio fa e far crescere la sua economia fino a $ 5000 miliardi entro il 2024, spiega Suvam Pal, un professionista e autore dei media indiani con sede a Pechino.

"Poco dopo essere diventato il primo ministro indiano, Narendra Modi ha lanciato uno dei suoi progetti più ambiziosi, "Made in India" come parte delle sue iniziative di "costruzione della nazione molto pubblicizzate", afferma. "Naturalmente, il suo obiettivo principale era rendere l'India un'economia manifatturiera superiore come la vicina Cina".

Nonostante l'India sia uno dei mercati più grandi del mondo e possieda una numerosa e giovane forza lavoro, la sua traiettoria di crescita ha faticato a tenere il passo con la sua controparte cinese, continua l'autore.

"Dagli anni '90, la Cina ha assistito a una crescita fenomenale della sua potenza manifatturiera ed è cresciuta a passi da gigante", afferma, osservando che l'India, al contrario, è rimasta sostanzialmente indietro.

Oltre a ciò, l'impatto su larga scala della pandemia indotto dal virus nel 2020 sul commercio, il commercio e i settori economici indiani, e il continuo confronto militare al confine con la Cina, potrebbero essere la ragione principale alla base della rinnovata spinta di Modi a "vocal for local", spiega l'autore.

Pal suggerisce che un altro motivo per cui Modi ha raddoppiato la localizzazione potrebbe essere il desiderio di Nuova Delhi di ridurre la sua dipendenza commerciale dalla Cina in mezzo alla controversia sul confine.

Secondo i dati della dogana cinese, l'India ha importato merci per un valore di circa 59 miliardi di dollari tra gennaio e novembre 2020, segnando un calo del 13% su base annua. Allo stesso tempo, le esportazioni indiane in Cina sono aumentate del 16% nello stesso periodo, raggiungendo i 19 miliardi di dollari. Pertanto, il deficit commerciale dell'India con la Cina si è ridotto da oltre $ 60 miliardi nel 2019 a $ 40 miliardi nel 2020.

Nel frattempo, il Centre for Economics and Business Research (CEBR) con sede nel Regno Unito prevede nel suo rapporto annuale, pubblicato il 26 dicembre 2020, che sebbene gli indicatori economici dell'India siano crollati nel 2020, il paese probabilmente supererà il Regno Unito, la Germania e il Giappone nel 2025, 2027 e 2030 rispettivamente.

Perché la Brexit offre un'enorme opportunità per il Regno Unito e l'India

Il ritiro del Regno Unito dall'UE rappresenta un'opportunità lampante per l'India, secondo Pal la Federation of Indian Export Organizations (FIEO) afferma che ora che il Regno Unito ha firmato l'accordo sulla Brexit, l'India dovrebbe muoversi in modo più "aggressivo" per avviare i negoziati per un accordo di libero scambio con la Gran Bretagna. Pal ritiene che la conclusione di un accordo commerciale tra India e Regno Unito possa essere vantaggiosa per entrambi. Ci si aspettava che il governo indiano firmasse un memorandum d'intesa con il premier britannico Boris Johnson durante la sua visita di gennaio, tuttavia, Johnson ha rinviato il suo viaggio in India a causa della situazione del coronavirus nel Regno Unito e della diffusione di un ceppo più contagioso di COVID-19.

"Penso che la recente firma dell'accordo commerciale UE-Cina possa aprire la strada a un tanto atteso accordo di libero scambio tra India e Regno Unito", afferma Pal, riferendosi all'Accordo globale sugli investimenti (CAI) UE-Cina del 30 dicembre 2020, che vede un approfondimento dei legami economici tra la Repubblica popolare e il blocco europeo.

Secondo il professionista dei media indiani, Johnson "sa molto bene che un accordo eccezionale con l'India, sulla scia dell'accordo UE-Cina, potrebbe alleviare la pressione del suo governo nell'era post-Brexit". Questa è un'opportunità che l'ambizioso primo ministro britannico coglierà con entrambe le mani, secondo Pal.

"Dall'altra parte, la parte indiana potrebbe fare di tutto per un accordo di libero scambio con il Regno Unito poiché è probabile che l'economia indiana in difficoltà riceva un grande impulso per mettersi sulla buona strada per la missione di Modi da 5 trilioni di dollari," ha osservato l'autore.

Uno degli esempi di fruttuosa collaborazione tra i due paesi è la registrazione di un nuovo vaccino contro il coronavirus, sviluppato dall'Università di Oxford insieme ad AstraZeneca e prodotto dal Serum Institute of India, afferma.