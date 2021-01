Opec Plus consente alla Russia di aumentare la produzione di petrolio

I Paesi Opec Plus hanno raggiunto un accordo sui termini dell'accordo per febbraio e marzo, hanno riferito a Sputnik due fonti nelle delegazioni che hanno preso parte ai negoziati.

Questa informazione è stata confermata dal ministero dell'Energia del Kazakistan.

"Gli attuali parametri dell'accordo saranno mantenuti a febbraio e marzo per tutti ad esclusione di Russia e Kazakistan", ha detto uno degli interlocutori dell'agenzia.

Secondo la fonte, in ciascuno di questi mesi, la Russia aumenterà la produzione di petrolio di 65mila barili al giorno a febbraio, mentre il Kazakistan di 10mila barili al giorno.

Una seconda fonte ha aggiunto che Riyadh annuncerà ulteriori tagli alla produzione petrolifera.

"L'Arabia Saudita <...> annuncerà i dettagli in una conferenza stampa, prevista a breve", ha detto.

Come hanno notato gli interlocutori di Sputnik, il resto dei paesi dell'alleanza manterrà la produzione nei volumi attuali.

Nella giornata di ieri i Paesi dell'Opec+ non erano riusciti a raggiungere un compromesso: la Russia insisteva per aumentare la produzione, mentre l'Arabia Saudita spingeva per rinviare questa decisione.

Il crollo dei prezzi del petrolio e i tagli dell'Opec Plus

I prezzi del petrolio sono diminuiti drasticamente all'inizio dell'anno a causa dell'incapacità dei Paesi Opec+ di raggiungere un accordo sulla riduzione della produzione di petrolio e delle misure di restrizione attuate dagli Stati nel tentativo di frenare la pandemia di coronavirus. Tuttavia, i membri del gruppo sono riusciti a raggiungere un accordo a metà aprile per cercare di stabilizzare il mercato petrolifero.

In particolare l'Opec Plus ha concordato il 12 aprile di ridurre la produzione di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno da maggio a giugno, 7,7 milioni nella seconda metà dell'anno e 5,8 milioni ulteriormente fino alla fine di aprile 2022.