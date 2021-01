Covid, per i più ricchi aumentato di 1.800 miliardi il patrimonio durante la pandemia

Mentre il numero di persone povere al mondo aumenta, in particolare a causa della pandemia Covid, quest'ultima non sembra aver intaccato i patrimoni dei 500 più ricchi al mondo che anzi hanno visto aumentare i loro capitali di oltre 1,8 miliardi di dollari, un incremento del 31%, che vale da solo quasi quanto il Pil dell’Italia.

Si tratta di un record per il Bloomberg Billionaire Index, che in otto anni di storia non aveva mai fatto registrare tali numeri. Tra i primi posti rimangono ovviamente il colosso di Amazon Jeff Bezos, il cui patrimonio è aumentato di 75 miliardi di dollari, Elon Musk con 170 miliardi nell'ultimo anno (è l’uomo che ha guadagnato di più, e più velocemente, in questo tempo di pandemia) e Bill Gates.

In lista c'è poi Bernard Arnault, l’uomo più ricco d’Europa, titolare dei marchi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, che da quando è iniziata la pandemia ha ammassato 69 miliardi di dollari, collocandosi al 4° posto dopo il magnate di Microsoft.

Chi sono gli italiani tra i 100 più ricchi al mondo?

Tra i 500 elencati nella lista di Bloomberg, spuntano anche nomi italiani che quest'anno hanno visto aumentare il loro patrimonio. Tra i 100 più ricchi troviamo Giovanni Ferrero, amministratore unico della Ferrero dopo la morte del fratello maggiore, che nel 2020 ha aumentato di 2 miliardi il proprio patrimonio superando i 34 miliardi di dollari e posizionandosi al 36esimo posto.

Di seguito troviamo poi Leonardo del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica e presidente esecutivo di EssilorLuxottica, la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti, che con 714 milioni di dollari accumulati solo nel 2020 ottiene il 58esimo posto con un capitale totale di quasi 25 miliardi.

In precedenza Forbes aveva pubblicato sulla sua rivista una classifica dei più ricchi del mondo, con relativi guadagni durante il 2020.