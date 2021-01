Il 2021 inizia con una stangata. Aumenti su luce, gas e servizi e le prime scadenze fiscali

Dai contributi di colf e lavoratori dipendenti, l’Iva mensile e la fatturazione differita. Per le famiglie si prevede una stangata di quasi 800 euro in più all’anno per bollette e carrello della spesa.

Il 2021 è appena iniziato ma ha già presentato il conto alle famiglie, alle aziende e alle partite Iva italiane. Il mese di gennaio, infatti, si apre con molte scadenze in arrivo e con i primi aumenti in bolletta e per i servizi. In particolare, nell’arco del nuovo anno, sono previsti aumenti pari a 795,80 annui a carico dei cittadini.

Tra le scadenze spiccano, oltre a quelle rinviate alla fine del primo trimestre causa Dl Ristori, le prime già in programmazione a gennaio, tra cui i contributi per colf e dipendenti.

La stangata in bolletta

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori a determinare l’aumento sono i rincari in alcuni settori, specialmente quello alimentare e quello dei trasporti: si usa di più l’auto propria invece dei mezzi pubblici per la paura del contagio.

Per quanto riguarda luce e gas l’incremento in bolletta è legato all’aumento dei prezzi delle materie prime. Per una famiglia tipo si stima un aumento del 4,5% nei primi tre mesi dell’anno per l’elettricità e del 5,3% per il gas.

© Fotolia / By-studio Cucina a gas

Su base annua, però, almeno per luce e gas alla fine del 2021 le famiglie potranno comunque contare su un risparmio di circa 146 euro.

I bonus sociali

Buone notizie per chi aspettava una mano dallo stato perché in gravi difficoltà: dall'1 gennaio 2021 i bonus sociali di sconto sulla bolletta saranno gradualmente riconosciuti in modo automatico a chi ne ha diritto, senza più dover presentare domanda.

Lo sconto in bolletta sarà calcolato dall'1 gennaio 2021, indipendentemente dai tempi tecnici necessari per l'entrata a regime del meccanismo attuativo.

Le scadenze di gennaio

A gennaio restano incombenti le prime scadenze fiscali del nuovo anno. Ecco un breve calendario:

Il 10 gennaio scade il versamento dei contributi previdenziali, relativi all’ultimo trimestre 2020, per i lavoratori domestici.

Il 15 gennaio scade la registrazione dei corrispettivi delle associazioni senza scopo di lucro, in regime agevolato, attraverso la fatturazione differita relativa al mese di dicembre.

Il 17 gennaio è la data di scadenza per il versamento dei contributi Inps per i lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro.

Il 18 gennaio sono previsti la liquidazione dell’Iva mensile e i sostituti d’imposta devono versare le ritenute e l’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività. Infine, per le locazioni brevi, è previsto il versamento delle ritenute sui canoni, o sui corrispettivi, pagati o incassati.

Il 20 gennaio i titolari di partita Iva sono tenuti a versare il bollo relativo alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2020.

Il 25 gennaio le imprese che operano all’estero devono presentare il modello Instrastat delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Il 31 gennaio è previsto il versamento dell’Iva degli acquisti intracomunitari. Per le imprese di assicurazione il versamento mensile dell’imposta sui premi incassati. Per le aziende industriali o del settore edile si prevede la presentazione delle domande di Cassa Integrazione per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. In questa stessa data è necessario inviare i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2020 al Sistema TS. Sempre a fine mese è previsto l’invio della domanda di esenzione del canone Rai 2021 e per chi non ha un contratto di energia elettrica il versamento in un’unica tranche dello stesso canone.

Le altre scadenze

Con i Dl Ristori, e forse con il prossimo milleproroghe, sono state rinviate al primo trimestre del 2021 alcune scadenze previste per alcune categorie di privati e per diverse imprese.

Il versamento dell’acconto Iva 2020 è passato dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021. Stesse date per i contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute alla fonte sui redditi del lavoro dipendente e soggetti assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

La presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef è stata rinviata dal prossimo 30 giugno al 30 settembre 2021 se ci si avvale del Modello 730 e al 30 novembre se ci si avvale del Modello Redditi Persone Fisiche.

Mentre il versamento del secondo o unico acconto per l'anno 2020 delle imposte dirette Irpef, Ires e Irap è stato prorogato al 31 aprile 2021 per le partite IVA che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.