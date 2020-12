Dove e in cosa investire? Una consulenza economica per il 2021

Sebbene l'economia mondiale subirà turbolenze nel 2021, probabilmente non ci si aspetta una grave crisi bancaria globale, quindi i depositi saranno un'opzione migliore per immagazzinare i risparmi, riassumono diversi esperti. Per quanto riguarda le valute, consigliano di evitare il dollaro.

"Le banche nei mercati sviluppati tendono a essere utili in molti casi, specialmente nell'UE, e non vediamo molti rischi per i risparmatori nei grandi paesi", afferma John Hardy, il principale stratega valutario di Saxo Bank.

Per quanto riguarda la conservazione del denaro in valuta locale, c'è sempre un rischio, afferma l'esperto. "Pertanto, come minimo, è importante proteggersi se il portafoglio presenta un rischio di cambio elevato o se c'è una discrepanza tra guadagni e passività", ha aggiunto Hardy.

Valuta estera

Parlando di investimenti in valute, gli esperti non hanno consigliato il dollaro. "La miglior posizione sarebbe quella di stare lontano dal dollaro USA e dallo yen giapponese e guardare verso le valute dei mercati emergenti", dice l'economista. Tra queste valute, Hardy cita come esempio il rublo russo.

"Per coloro che non credono nelle prospettive a lungo termine del rublo e preferiscono ancora [altre] valute, consigliamo di acquistare l'euro (...) o di acquistare dollari ed euro in egual misura", sottolinea il direttore generale del Società di investimento Russ-Invest, Alexandr Bichkov.

Il sistema bancario rimarrà in piedi

Come argomento a favore dei depositi, gli esperti sottolineano che il sistema bancario resisterà probabilmente alla prossima crisi.

"In effetti, con una diminuzione dei tassi di interesse in tutto il mondo, la marginalità dell'attività bancaria è diminuita, ma ciò è ampiamente compensato da un aumento del fatturato e da un'enorme liquidità finanziaria a disposizione di quasi tutti", ha affermato Alexey Antonov, capo analista della società di brokeraggio Alor Broker.

L'esperto ha sottolineato che il primo segno che una banca non sta andando molto bene è offrire tassi di deposito più elevati rispetto al mercato.

Anche se sorgono problemi nelle banche o nel settore bancario nel suo insieme, le banche centrali forniranno tutto il supporto necessario ed eviteranno una grave crisi bancaria, afferma Bichkov.

Mercato azionario

Tuttavia, Antonov ritiene anche che mantenere il denaro in depositi implichi una svalutazione e consiglia di prestare maggiore attenzione ai mercati azionari.

"I tassi di interesse sui depositi sono a un livello inferiore all'inflazione reale, ovvero, anche tenendo conto degli interessi ricevuti dopo la scadenza del deposito, l'importo avrà un potere d'acquisto inferiore. Pertanto, per coloro che vogliono aumentare o almeno proteggere il denaro dall'inflazione, esiste un percorso diretto verso il mercato azionario ", ha affermato.

Secondo Antonov, il mercato azionario sta crescendo a lungo termine e mostra rendimenti incomparabilmente superiori rispetto ai depositi bancari e alle obbligazioni. Secondo lui, è necessario investire costantemente.

Sotto il materasso

Quello che probabilmente non devi fare è tenere i soldi a casa, dicono gli esperti.

"Non ha senso, perché rispetto alle banche pubbliche, ad esempio, non è molto più affidabile e il reddito è zero. Quindi è meglio avere un deposito", sottolinea il direttore degli investimenti della società di investimento Loko- Investi, Dmitri Polevoi.

"Secondo noi, avere soldi in casa è estremamente inappropriato, forse solo per le esigenze attuali. Perché dare a truffatori e ladri l'opportunità di arricchirsi a vostre spese?", afferma Bichkov.