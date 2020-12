Controversia Airbus-Boeing: USA impongono dazi su vini e su pezzi di aeromobili francesi e tedeschi

Le autorità statunitensi hanno imposto tariffe aggiuntive su una serie di merci provenienti dall'Unione europea, comprese ricambi per gli aeromobili e i vini provenienti da Francia e Germania.

Secondo una dichiarazione di mercoledì dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, quando l'UE ha fissato le tariffe per alcuni prodotti americani, Bruxelles ha utilizzato i dati di un periodo in cui "i volumi degli scambi erano stati drasticamente ridotti" a causa delle restrizioni legate al coronavirus.

“Il risultato di questa scelta è stato che l'Europa ha imposto tariffe su un numero di prodotti sostanzialmente superiore a quello che sarebbe stato coperto se avesse utilizzato un periodo normale. Sebbene gli Stati Uniti abbiano spiegato all'UE l'effetto distorsivo del periodo di tempo selezionato, l'UE ha rifiutato di cambiare il suo approccio ”, afferma la dichiarazione.

Secondo USTR, per questo motivo Washington ha ampliato la sua lista di prodotti sotto dazi europei, aggiungendo alcuni prodotti alcolici da Francia e Germania, insieme a parti di produzione di aeromobili.

La controversia commerciale transatlantica

Il conflitto commerciale tra Washington e Bruxelles su Boeing e Airbus è in corso dal 2004. Entrambe le parti si accusano a vicenda di violare le regole dell'OMC e di fornire sussidi governativi non autorizzati ai loro costruttori di aerei.

Nel 2019, l'OMC ha deciso che c'erano violazioni delle regole dell'organizzazione nel caso Airbus, che dava il diritto legale di imporre dazi compensativi per gli Stati Uniti. Tuttavia, nel 2020, una decisione simile è stata presa a favore dell'UE nel caso Boeing.

L'amministrazione del presidente Usa uscente, Donald Trump, nel 2019 ha introdotto dazi doganali nei confronti dell'Ue nel caso Airbus per un totale di circa 7,5 miliardi di dollari. A novembre, l'UE ha annunciato nuove tariffe sulle importazioni dagli Stati Uniti per un valore di 4 miliardi di dollari.

I disaccordi commerciali in corso sono lungi dall'essere risolti, sebbene entrambe le parti abbiano ripetutamente affermato che intendono negoziare per una soluzione reciprocamente accettabile. Tuttavia, il mese scorso, il Parlamento europeo ha dato il via libera al primo accordo di riduzione tariffaria del blocco, il "lobster deal" con gli Stati Uniti, in oltre 20 anni.