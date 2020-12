Gli investitori di Wall Street temono che le azioni precipitino sotto Joe Biden

Due terzi degli oltre 100 chief investment officer e portfolio manager intervistati dalla CNBC si aspettano rendimenti del mercato azionario inferiori durante il mandato presidenziale di Joe Biden rispetto a quelli sotto il presidente Donald Trump.

Da quando Trump è entrato in carica nel gennaio 2017, i mercati hanno assistito a una crescita protratta grazie ai massicci tagli fiscali e deregolamentazione finanziaria. La guerra commerciale USA-Cina e l'impeachment non sono riusciti a ostacolare questo forte aumento. Nonostante la recente volatilità causata dalla pandemia di coronavirus, le azioni sono aumentate sotto Trump, con l'S&P 500 in rialzo di oltre il 50% dalle elezioni del novembre 2016, ottenendo quindi risultati ancora migliori rispetto ai quattro anni successivi alla prima vittoria elettorale del democratico Barack Obama nel 2008, come ha osservato Reuters nell'ottobre 2020.

La politica monetaria e fiscale è stata il motore principale dei rendimenti del mercato azionario

"Gli investitori sono giustamente preoccupati per due motivi", spiega Julian Klymochko, CEO e chief investment officer di Accelerate Financial Technologies. "Le valutazioni delle azioni sono ai massimi storici su molti indicatori, superando anche le valutazioni raggiunte durante il picco della bolla tecnologica nel 1999-2000. Inoltre, l'ambiente economico è molto incerto, data la pandemia che imperversa e il recente rilascio del vaccino".

Egli osserva che la politica monetaria e fiscale è stata ultimamente il principale motore dei rendimenti del mercato azionario. Pertanto, le aspettative degli investitori per i rendimenti con Biden "dipendono fortemente dal fatto che gli stimoli monetari e fiscali estremi vengano mantenuti o addirittura aumentati".

Se Biden scegliesse un percorso "moderato" e favorisse un crescente stimolo economico, ciò potrebbe "spremere ulteriormente il mercato azionario", suggerisce Klymochko.

Secondo Barron's, un settimanale finanziario americano, molti a Wall Street hanno accolto con favore la decisione di Biden di scegliere Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve, come suo segretario al Tesoro, perché alcuni investitori avevano precedentemente espresso preoccupazione che questa posizione potesse essere ricoperta dalla senatrice Elizabeth Warren, nota per le sue tendenze "progressiste".

'I mercati in rialzo non hanno nulla a che fare con Trump'

"Le azioni sono aumentate a causa del Quantitative Easing (QE), iniziato nel 2009 e interrotto solo brevemente, quando il tentativo di invertirlo ha causato un crollo nel 2017", osserva Steve Keen, professore di economia con sede nel Regno Unito, sostenendo che in realtà non era il risultato di Trump.

Aggiunge che gli acquisti di obbligazioni della Federal Reserve dal settore finanziario privato sono nuovamente decollati sotto il COVID, mentre anche i riacquisti di azioni sono stati anche significativi .

"Questi, e non Trump che è presidente, sono i fattori principali dell'ascesa del mercato azionario sotto Trump", afferma. "I commercianti la pensano diversamente per ragioni politiche, e prima cercavano ragioni per speculare".

Il Tax Cuts and Jobs Act, approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel dicembre 2017 e convertito in legge da Trump, è stata la più grande revisione del codice fiscale in tre decenni, modificando l'Internal Revenue Code del 1986. Ha tagliato l'aliquota dell'imposta sulle società da 35 % al 21% e ha incrementato i profitti aziendali e il mercato azionario, come ha sottolineato Market Watch nel febbraio 2019.

Al contrario, il piano fiscale di Joe Biden prevede di aumentare l'aliquota dell'imposta sulle società dal 21% al 28%, con un'imposta minima alternativa del 15% per coloro il cui reddito aziendale è superiore a $ 100 milioni. Tuttavia, Newsweek osserva che la legislazione sul taglio delle tasse del 2017 richiederebbe un'azione del Congresso poiché non scadrà fino al 2025. Mentre il Partito Democratico terrà la maggioranza dei seggi alla Camera il prossimo anno, non è ancora chiaro se il Partito Repubblicano manterrà il controllo al Senato. Le prossime elezioni della Georgia del 5 gennaio sigilleranno l'equilibrio delle forze nella camera alta.

Perché la presidenza di Biden rappresenta un pericolo per i mercati

L'analista e investitore di Wall Street Charles Ortel non condivide la posizione degli economisti, mettendo in guardia sulle conseguenze potenzialmente negative delle politiche economiche proposte dall'ex vicepresidente Joe Biden.

"La promessa di Biden di invertire le politiche fiscali ben congegnate di Trump prendendo di mira i "ricchi" finiranno per prendere di mira la maggior parte dei lavoratori", osserva. "Prima che questa politica sia legge, i consumatori e gli investitori diminuiranno l'interesse per l'acquisto o l'avvio di progetti di capitale e gli impatti a catena probabilmente ridurranno la domanda interna, riducendo le prospettive per la maggior parte dei prezzi delle azioni quotate in borsa".

Joe Biden "ha una pessimo conoscenza in economia", mentre il suo governo in via di sviluppo "è costituito da molti fallimenti dell'era Obama, che sembrano certi di ripetere, anche composti, errori epici del passato", secondo Ortel.

L'analista descrive il corso economico di otto anni di Barack Obama e Joe Biden come niente di meno che una "guerra al capitalismo" poiché hanno creato deficit statali strutturali e raddoppiato il debito pubblico totale degli Stati Uniti da gennaio 2009 a gennaio 2017.

In aggiunta a ciò, l'amministrazione Obama-Biden ha ampliato le burocrazie governative e ha adottato nuove complesse normative che "hanno ridotto l'attrattiva per gli investitori di fare spese necessarie a casa, di assumere lavoratori del settore privato e di aumentare i loro compensi e benefici", secondo il analista.

"La vittoria di Donald Trump è dovuta, in parte, alla repulsione di molti per le politiche sbagliate e fallite dell'amministrazione Obama-Biden", ritiene. "Il mercato azionario statunitense ha intuito che il candidato Trump potrebbe dimostrarsi efficace nello sventrare i vincoli sul nostro settore privato e ha costantemente offerto valori a livelli record che rimangono alti".

Questa inerzia continua anche oggi, nonostante la vittoria di Biden e la sua imminente riforma fiscale e l'ambizioso piano sul cambiamento climatico, l'investitore osserva che non esclude che il mercato sia pronto per una massiccia correzione al ribasso. Tuttavia, alcuni degli effetti potenzialmente negativi delle politiche economiche di Biden potrebbero essere compensati, in una certa misura, dal Federal Reserve System, "che ha la possibilità di abbassare i tassi di interesse di riferimento", secondo lui.

"L'abbassamento di questi tassi supporta i prezzi di tutte le attività denominate in dollari USA", osserva Ortel.

"Detto questo, il sistema della Federal Reserve statunitense è teso, in particolare sulle spalle degli oneri imposti dalla pandemia, dai blocchi e dalle loro conseguenze dannose".