Pmi, Cgia: nel 2020 crollo del fatturato di 420 miliardi

Secondo quanto stimato dall'Ufficio studi della Cgia, il fatturato totale delle imprese in Italia è pari a poco più di 3.100 miliardi di euro, con una perdita dei ricavi nel 2020 che si aggira intorno ai 420 miliardi di euro. Rispetto all'anno precedente, la contrazione è del 13,5%.

Cgia tiene a precisare che le Pmi che hanno subito più perdite nel 2020 hanno ottenuto il 25% del fatturato come ristoro da parte del Governo.

"Al netto delle misure a sostegno della liquidità e agli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali il Governo quest’anno ha stanziato 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia. Ciò vuol dire che a fronte di un crollo del fatturato dell’intero sistema economico del nostro Paese di circa 420 miliardi di euro, il tasso di copertura ha sfiorato il 7 per cento. Un impatto insignificante, sebbene in termini assoluti l’importo complessivo delle misure messe in campo a sostegno delle attività economiche abbia la dimensione di una Finanziaria" denuncia il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo.

Di tutt’altro segno, invece, sono i risultati ottenuti dalle multinazionali del web presenti nel nostro Paese. In attesa del dato annuale, secondo l’area studi di Mediobanca, nel primo semestre del 2020 il fatturato dei big digitali è aumentato del 17%.

Necessità di aiuti economici

In merito alle misure a sostegno delle attività costrette a chiudere completamente o parzialmente, la Cgia sottolinea che lo Stato e le Regioni hanno il diritto/dovere di predisporre tutte le restrizioni che ritengono utili per tutelare la salute pubblica.

Gli altri interventi includono:

ristoro delle perdite subite dal settore fiere e congressi;

misure a sostegno della filiera agricola, pesca e acquacoltura;

interventi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni tramite agevolazioni degli apporti di capitale

In precedenza il coordinatore del centro studi Zabeo ha spiegato a Sputnik Italia il piano del 2021 per riprogrammare la ripresa delle attività in modo da creare per le pmi un anno "tax free".