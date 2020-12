Cashback, il ministero dell'Economia replica alla Bce: "Rilievi infondati"

La missiva arrivata da Francoforte nei giorni scorsi aveva bocciato la misura introdotta dal governo italiano per limitare i pagamenti in contanti. Per la Bce il cashback di Stato è una "misura sproporzionata". E chiede a via XX Settembre di chiarire in che modo "limiti l'evasione fiscale". Ma il governo replica: "Rilievi infondati".