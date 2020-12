Congresso USA approva pacchetto di spesa da $1.400 mlrd, include 900 mlrd in aiuti per COVID-19

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e il Senato hanno approvato un pacchetto di spesa federale da $ 1.400 miliardi per il 2021 che include 900 miliardi di dollari in aiuti per il coronavirus.

Le due Camere del Congresso hanno approvato la legge lunedì sera. Sarà ora inviata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la sua firma.

Il pacchetto di aiuti COVID-19 include indennità di disoccupazione settimanali di $ 300, nonché assegni di stimolo di $ 600 per adulti e bambini idonei negli Stati Uniti.

Inoltre, la legislazione include 696 miliardi di dollari per la spesa per la difesa e rinnova un budget di 290 milioni di dollari per "contrastare il fondo di influenza russo".

Il disegno di legge include anche 275 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza all'Ucraina oltre a 453 milioni di dollari in aiuti al paese per altre attività non legate alla difesa. La legislazione include anche 132 milioni di dollari in aiuti alla Georgia.

La legislazione prevede anche 15,35 miliardi di dollari per le armi nucleari statunitensi, un aumento di 2,9 miliardi di dollari rispetto al livello del 2020, per mantenere la deterrenza nucleare e per finanziare le capacità di ricerca e sviluppo.

La legge include anche 710 milioni di dollari per contrastare il gruppo terroristico dello Stato Islamico (vietato in Russia), compreso il sostegno alle forze di sicurezza irachene, ai Peshmerga curdi e alle Forze democratiche siriane che combattono il gruppo terroristico dello Stato islamico.

Un riepilogo separato del disegno di legge afferma che nessun fondo del pacchetto di spesa 2021 verrà utilizzato per esercitare il controllo degli Stati Uniti su eventuali risorse petrolifere in Iraq o Siria.

Il disegno di legge prevede anche 160 milioni di dollari per programmi con paesi nell'area di responsabilità del Comando Africano degli Stati Uniti, 56 milioni di dollari in più rispetto alla richiesta di budget. Fornisce inoltre 120 milioni di dollari per programmi con paesi nell'area di responsabilità del Comando meridionale degli Stati Uniti, 46 milioni di dollari in più rispetto alla richiesta di budget.

Domenica, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un nuovo disegno di legge bipartisan per il COVID-19 di circa $ 900 miliardi.

A marzo, il Congresso ha approvato il Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES) Act stanziando 3000 miliardi di dollari come protezione dello stipendio per i lavoratori, prestiti e sovvenzioni per le imprese e altri aiuti personali per la qualificazione di cittadini e residenti.

Negli ultimi mesi, tuttavia, Democratici e Repubblicani sono stati bloccati in un aspro disaccordo su un successivo piano di soccorso al CARES Act. Lo stallo è apparso all'inizio di dicembre, dopo che un gruppo bipartisan di Democratici e Repubblicani ha proposto una legge di soccorso da 908 miliardi di dollari, che ha spinto le due parti a riprendere i negoziati.