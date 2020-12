Superbonus 110% prorogato per tutto il 2022

Un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio prevede il via libera alla proroga del superbonus al 110% per l'adeguamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica. L'estensione è fino al 30 giugno 2022 ma il fatto che nei sei mesi successivi si potranno completare i lavori estende la proroga a tutto l'anno.