Dl Ristori, nel testo anche uno sconto del 50% sugli affitti ridotti

Il nuovo Dl Ristori prevedrà un contributo dello Stato per i proprietari di abitazioni che applicheranno uno sconto del 50% agli affittuari, fino ad un massimo di 1.200 euro l'anno.

Il disegno di legge contiene inoltre le indicazioni per l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per il 2021 volto a rendere sostenibile il pagamento degli affitti delle unità immobiliari residenziali situate in zone ad alta densità abitativa.

Tali misure andranno inoltre ad affiancarsi, sempre sul fronte immobiliare, alla sospensione delle rate dei mutui della prima casa per tutto il 2021 e al rifinanziamento per 400 milioni del Fondo Gasparrini, istituito offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare.

Il Dl Ristori

Nel corso della serata di ieri il Senato della Repubblica ha approvato il dl Ristori sul quale il governo aveva in precedenza posto la fiducia e per il quale erano stati dichiarati inammissibili 20 emendamenti.

Sono 154 i senatori di Palazzo Madama che hanno detto sì alla legge, mentre i contrari sono stati 122 a fronte di 277 senatori presenti in aula, di cui 276 votanti.

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riguardante le ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, passerà ora alla Camera per l'approvazione.