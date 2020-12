Per partite Iva di professionisti e commercianti in arrivo nuovi ristori

Entro Natale sarà convertito in legge il decreto Ristori per partite Iva di professionisti e commercianti e a gennaio si prevede un ulteriore aiuto probabile da 12 miliardi di euro.

Entro Natale arriverà alla Camera il decreto destinato a professionisti e commercianti “che incorpora gli 8 miliardi di euro che abbiamo destinato al dl Ristori proprio per avere un nuovo bonus per le partite Iva, per i commercianti e un rinvio delle scadenze fiscali, mi pare, al 30 marzo”, lo ha detto Claudio Mancini deputato del Partito Democratico partecipando al webinar organizzato dalla Presidenza del consiglio regionale della Regione Lazio.

Durante il webinar operativo il deputato ha anche aggiunto che oltre ai ristori di dicembre, vi sarà una fase anche a gennaio con “uno scostamento di ulteriori 12 miliardi di euro sull’attuale previsione di bilancio 2021 che verrà fatto a gennaio sulla base di quelle che saranno in quel mese le chiusure previste”, ha detto il deputato PD Mancini, come riportato dall’Adnkronos.