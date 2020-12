Tsunami Covid sulle imprese italiane: 17mila non riapriranno più

Tutt'altro che rassicurante il quadro descritto dall'Istat sulle condizioni delle imprese italiane nel contesto della pandemia di coronavirus. Al momento della stesura del rapporto "Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria COVID-19", non tutte le aziende hanno ripreso in pieno l'attività.

"Nel corso della rilevazione, il 68,9% delle imprese ha dichiarato di essere in piena attività, il 23,9% di

essere parzialmente aperta - svolgendo la propria attività in condizioni limitate in termini di spazi, orari e

accesso della clientela".

"Il 7,2% ha invece dichiarato di essere chiuso: si tratta di circa 73 mila imprese, che

pesano per il 4,0% dell’occupazione. Di queste 55 mila prevedono di riaprire mentre 17 mila (pari all’1,7%

delle imprese e allo 0,9% degli occupati) non prevedono una riapertura", si legge in un passaggio del rapporto.

Una quota non irrilevante delle imprese denuncia difficoltà nel portare avanti il proprio business.

"Il 32,4% (con il 21,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno pubblico per liquidità e credito, ottenendolo nell’80% dei casi."

In questo contesto, si segnala l'aumento del canale web per realizzare le vendite, quasi raddoppiato con il 17,4% delle imprese coinvolte. Un altro fattore positivo in controtendenza è che circa un'azienda su quattro (25,8%) è orientata ad adottare strategie di espansione produttiva.

In precedenza il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva avvertito del rischio di una crisi occupazionale nel 2021 paragonabile a quella del 2008.