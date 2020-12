Confcommercio, regali di Natale 2020 -18%

Quest’anno per i regali di Natale non c’è atmosfera e in particolare non c’è sufficiente tredicesima dal momento che le meno ore lavorate del 2020 l’hanno alleggerita. E così Confcommercio stima che gli italiani spenderanno il 18% in meno per i regali del Natale 2020.

Non una bella notizia per le attività commerciali già allo stremo delle forze, ma che eroicamente provano ad andare avanti.

Se poi si analizzano i dati raccolti dal Centro studi Confcommercio si nota che i generi alimentari sono i più regalati con il 68% del bilancio complessivo, seguiti dal 51,2% di giocattoli e da libri ed ebook che rappresentano il 47,2%, abbigliamento il 45% e prodotti per la cura della persona (36%).

Per quanto riguarda i regali e i concerti crollano del -25,9%, così come crollano i regali come trattamenti di bellezza e massaggi presso le Spa (-25%). Strano a dirsi ma i viaggi regalati a Natale calano solo del 5% secondo l’indagine Confcommercio, forse già non uno dei principali regali che di solito gli italiani mettono sotto l’albero di parenti e conoscenti.

In controtendenza gli abbonamento alle piattaforme online con Netflix ed Amazon che crescono del +10,5% e i buoni regalo per comprare online, +7,2%.

Ebay e Confcommercio insieme per le botteghe

Ed a proposito di commercio elettronico, Confcommercio sponsorizza l’iniziativa attivata con Ebay per ora rivolta in via sperimentale ad alcuni borghi italiani. L’obiettivo dell’iniziativa è formare i commercianti all’uso della piattaforma per aprire una vetrina online sulla piattaforma e vendere a nuovi clienti.

Un nuovo canale di sbocco che sempre più commercianti, artigiani in primis, hanno compreso essere fondamentale per la sopravvivenza futura della loro attività.