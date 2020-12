Produzione vini, nuovo contratto di filiera da 28mln grazie a CDP e Iccrea

L'operazione Italian Wine Boutique è del valore di 28 milioni di euro ed è destinata alla filiera della produzione del vino che tocca diverse regioni italiane. Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea BancaImpresa hanno partecipato al finanziamento con 9,8 milioni di euro ciascuna, mentre la restante quota di 8,4 milioni di euro è stata a carico del MIPAAF e della regione Puglia.

Il contratto prevede 10 operazioni con aziende della filiera della produzione vinicola in Veneto, Toscana, Lazio e Puglia. A Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea BancaImpresa si aggiungono i contributi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Regione Puglia.

"L’impegno di Iccrea BancaImpresa nell’ambito dei contratti di filiera è ormai consolidato, in quanto siamo da anni uno dei primi players in Italia per la promozione di questo importante strumento dedicato alla produzione agricola italiana. Anche in questa nuova occasione, il Gruppo Iccrea non ha mancato di dare il proprio contributo per le aziende che operano nell’agribusiness e che si adoperano ogni giorno, anche in un momento complesso dell’economia italiana, per promuovere prodotti che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy" commenta Carlo Napoleoni Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa.

​Gli obiettivi del progetto sono, da un lato, la costruzione di cantine nuove e l’ammodernamento di quelle già esistenti e, dall’altro, il rinnovamento degli impianti di lavorazione: dalle attrezzature vinicole alle linee di imbottigliamento.

CDP nel sostegno al Made in Italy e agli investimenti sul territorio

Numerose sono le cantine che beneficeranno dei contratti di filiera, principalmente nelle regioni Veneto, Toscana, Lazio e Puglia. I contratti di filiera sono sottoscritti tra i soggetti della filiera agroalimentare e il MIPAAF per la realizzazione di investimenti a rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, basandosi su vincoli associativi e statutari di conferimento.

"La finalizzazione dei contratti di finanziamento per la filiera della produzione di vino, è motivo di grande orgoglio per CDP, sia per il sostegno fornito ad un comparto d’eccellenza del Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo, sia per l’importanza di continuare a favorire gli investimenti produttivi sul territorio, ancor di più in questa fase di ripartenza del Paese. Inoltre, l’iniziativa si colloca nell’ambito di una collaborazione sempre più proficua tra CDP, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il sistema bancario" ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di CDP.

