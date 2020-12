Eni e Saipem firmano l'intesa per la decarbonizzazione dell'Italia

L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi e l’Amministratore Delegato di Saipem Stefano Cao hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per cooperare nell’identificazione e ingegnerizzazione di iniziative e progetti di decarbonizzazione in Italia.

Tramite il Memorandum of Understanding firmato da Eni e Saipem nella giornata di oggi le società intendono individuare possibili opportunità di collaborazione nell’ambito della cattura, trasporto, riutilizzo e stoccaggio della CO2 prodotta da distretti industriali nel territorio italiano, nel più ampio progetto di decarbonizzazione del Paese.

L’obiettivo è contribuire al processo di decarbonizzazione di intere filiere produttive, come quelle energy intensive, con un’azione concreta e rapida per la lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 a livello nazionale, europeo e mondiale.

Eni: "L’adozione di soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione sarà fondamentale nella transizione dell’intero Paese"

"Con questo accordo strategico Eni intende rafforzare il ruolo di leadership nel processo di transizione energetica, accelerando l’evoluzione del proprio modello di business che combina la sostenibilità economico finanziaria con quella ambientale. L’adozione di soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione come la Carbon Capture, Utilisation and Storage, sarà fondamentale nella transizione dell’intero Paese ed Eni può mettere a disposizione capacità e competenze uniche nell’ambito della gestione dei processi produttivi e di contrasto al cambiamento climatico" dichiara l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi.

​Secondo quanto si legge dal comunicato stampa congiunto, attraverso il MoU Eni e Saipem valuteranno anche la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione Europea nel contesto della Green Deal Strategy, proponendo il possibile inserimento di specifiche iniziative nell’ambito del piano di utilizzo dei fondi destinati a sostenere gli Stati membri dell’Unione Europea nella fase post COVID-19 (Recovery and Resilience Fund).

Saipem: "Siamo in grado di proporre soluzioni concrete per supportare il processo di riduzione delle emissioni di CO2"

"L’accordo siglato con Eni rafforza il ruolo di Saipem come attore protagonista nel settore della cattura, trasporto, riutilizzo e stoccaggio della CO2. Siamo in grado di proporre soluzioni concrete per supportare il processo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica delle filiere energetiche e produttive dei distretti industriali in Italia e contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi nazionali ed europei. Tali soluzioni richiedono un alto livello di specializzazione, competenza ed esperienza in questo settore che Saipem ha maturato nel corso degli anni ed è pronta a mettere a disposizione per contribuire ad una ripresa sostenibile del nostro Paese e supportare la filiera tecnologica ed industriale in una ottica di sistema" ha commentato l'Amministratore Delegato di Saipem, Stefano Cao.

Saipem si propone come fornitore di soluzioni tese ad abilitare l’ibridizzazione e la decarbonizzazione di complessi produttivi ad alta intensità energetica, con la capacità di agire anche da integratore di processi e tecnologie, tenuto conto del know-how e delle esperienze maturate nella gestione di processi di cattura, utilizzo, trasporto della CO2 su molteplici complessi industriali.

In precedenza Eni è entrata a far parte del progetto Dogger Bank per la costruzione del più grande parco eolico al mondo davanti alle coste della Gran Bretagna.