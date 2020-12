Forum ‘Made in Russia’ – Al via il 9 dicembre a Mosca il ‘brainstorming’ per le esportazioni russe

Il Forum ‘Made in Russia’ è una piattaforma internazionale in cui esportatori, esperti, funzionari e istituzioni di sviluppo discutono questioni di attualità che riguardano le attività di esportazione e sviluppano soluzioni pratiche per aumentare la fornitura di beni e servizi russi all'estero. Quest’anno inizierà il 9 dicembre.

Il 9 dicembre 2020, il forum Made in Russia si terrà in un nuovo formato: alcuni partecipanti alla discussione si riuniranno nella sede di Mosca, altri si uniranno via video, anche dai “Boiling Points” (centri di lavoro) dell'Agenzia per le iniziative strategiche e dagli uffici di rappresentanza estera del Centro per le Esportazioni Russe.

L'argomento chiave del forum nel 2020 sarà "L'economia del terzo decennio e quali sfide e opportunità per le esportazioni russe". Tavole rotonde saranno dedicate ai temi dell'adeguamento del sistema di supporto all'export, delle strategie per entrare nei mercati esteri attraverso piattaforme di trading elettronico, dello sviluppo di una vera e propria esportazione di immagine, delle migliori pratiche regionali per supportare gli esportatori e della digitalizzazione dei servizi per gli esportatori.