Piano Cashback, al via la registrazione sulla app IO

Aggiornata la app IO per la partecipazione al programma cashback di Natale. Chi ha l'app può già iscriversi. Per usare l'applicazione è necessario SPID.

Il piano Cashback è ai nastri di partenza. Gli sviluppatori dell’applicazione della Pubblica amministrazione open-source IO, hanno aggiornato alla nuova versione che presenta le istruzioni per registrarsi al programma.

L’extra cashback di Natale inizia l’8 dicembre, sarà possibile in qualsiasi momento aderire per partecipare all’iniziativa del governo. Servono 10 operazioni di acquisto con moneta elettronica per gli esercizi commerciali del territorio per ottenere un ritorno sugli acquisti effettuati pari al 10% della spesa.

Limite massimo 150 euro di rimborso, ma sono previsti dei premi per chi accumula un alto numero di acquisti con moneta elettronica.

I primi 100 mila cittadini e cittadine italiani, infatti, che avranno totalizzato il maggior numero di acquisti con carte di credito, bancomat e app di pagamento, riceveranno un extra bonus pari a 1500 euro.

Come si partecipa al Cashback di Natale

Anzitutto è necessario scaricare la app IO dal Play Store o dall’Apple Store. Per accedere all’applicazione, che in alcuni casi va a rilento, è fondamentale avere le credenziali di accesso SPID. Chi non avesse SPID, dovrà prima effettuare tutta la procedura di richiesta delle credenziali SPID.

Fatto questo all’applicazione si accede anche solo con l’impronta digitale.

Non resta che registrare i metodi di pagamento con moneta elettronica personali che si utilizzano di solito per associarli al sistema. Da questo punto in poi il sistema assocerà gli acquisti fatti in negozio e sarà possibile in qualsiasi momento monitorare l’avanzamento del proprio stato, a quanto ammonta il cashback cui si ha diritto e se si rientra nei primi 100 mila migliori pagatori con moneta elettronica d’Italia.