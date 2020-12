I due salvagenti di Boeing per ridurre il suo debito crescente

Il debito di Boeing quest’anno è salito a 61 miliardi. Come risultato della chiusura globale delle frontiere, Boeing prevede di limitare la produzione mensile del suo aereo di punta 787 Dreamliner a cinque esemplari. Cioè, ne produrrà uno in meno rispetto al numero precedentemente pianificato.

All'inizio del 2020, la società statunitense aveva contratto un debito di oltre 30 miliardi di dollari per rafforzare la liquidità, mentre la pandemia continuava ad espandersi in tutto il mondo distruggendo la domanda di viaggi e di nuovi aerei.

Nel mese di novembre, il gigante dell’aria non ha consegnato nessuno dei velivoli wide-body e le forniture nel mese di dicembre richiederanno più tempo per la consegna, perché la società ispeziona ogni aereo per eventuali difetti di progettazione, ha riferito il CFO Greg Smith. Con queste verifiche scrupolose Boeing cerca di prevenire situazioni come quelle che si sono verificate in precedenza con altri suoi modelli.

La minore produzione del Dreamliner e la necessità di vendere il suo aereo dimostrano che l'azienda si sente pressata dalla crisi sanitaria, mentre il suo aereo più popolare, il 737 Max, è pronto a riprendere i voli non solo negli Stati Uniti, ma in altri paesi dopo uno stop di 20 mesi.

Il gigante è pronto a riprendere le sue forniture

Oggi, la società con sede a Chicago ha riserve sufficienti per sopravvivere mesi di crisi sanitaria fino a quando i vaccini coronavirus saranno ampiamente distribuiti in tutto il mondo, ha detto Smith.

Inoltre, Boeing si sta preparando per quando la pandemia finirà, quando si prevede una domanda in crescita, infatti l'Amministratore Delegato di Ryanair Michael O'Leary ha spiegato che la sua compagnia aerea ha effettuato un ordine di 75 aerei 737 Max.

In effetti, il produttore di aeromobili Statunitense è già pronto a consegnare circa 450 aerei di questo modello che ha fabbricato per i suoi clienti, ma non li ha consegnati a causa del divieto di volo in tutto il mondo. Dal primo incidente con il 737 Max, avvenuto nell'ottobre 2018, il valore dell'inventario dell'azienda è aumentato del 40% fino a raggiungere 87.000 milioni di dollari.