La Repubblica di San Marino e il nodo del Bilancio 2021 dopo lo stop ai Titano Bond

San Marino è alle prese con la legge di Bilancio e, dopo lo stop ai Titano Bond e l’ipotesi di un prestito ponte ben poco chiaro per portare avanti la manovra per il 2021, domani in seduta segreta sarà il segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, a illustrare la strategia d'acquisizione di risorse mediante finanziamenti internazionali e nazionali o tramite l’emissione di titoli di debito pubblico.

Il paradiso fiscale dello Stivale aveva previsto di emettere 300 milioni di euro di Titano bond per finanziare la manovra del prossimo anno, ma la decisione è slittata al prossimo anno.

Il downgrade

A frenare l’emissione triennale soprattutto l’attesa di un pacchetto di riforme dell’economia del Paese e del sistema finanziario e il declassamento da parte di Fitch. San Marino ha subito il downgrade del rating a medio-lungo termine, che è stato portato a livello di “BB+“ con outlook “negativo”.

I bond, con un tasso dl interesse annuo dello 7,5%, dovevano servire a fare cassa e a far naufragare il piano è stata anche la mancanza di un documento di programmazione economica e di controllo da destinare agli investitori sulla capacità della Repubblica di San Marino di onorare il debito contratto a seguito della emissione del Bond Titano.

L’Organizzazione sammarinese degli imprenditori ha chiesto al governo, proprio dopo la bocciatura di Fitch, di “intervenire con celerità nel settore bancario e finanziario per invertire il corso dell’economia” del Titano. Per gli imprenditori locali “il rating, quindi la nostra economia, potrebbe ulteriormente peggiorare in caso di un ulteriore aumento della vulnerabilità del settore bancario” e si boccia “il ritardo sostanziale nell'attuazione delle riforme strutturali”.