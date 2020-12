Effetto vaccini sui mercati, il prezzo dell’oro sale ed il dollaro si indebolisce

Il prezzo dei futures sull'oro di febbraio alla borsa del Comex di New York è cresciuto dello 0,34%, ovvero di 6,2 dollari, a 1.836,4 dollari l'oncia. I futures sull'argento di marzo sono scesi dello 0,47% a 23,968 dollari l'oncia.

L'aumento del prezzo dell'oro è sostenuto dalla discesa della valuta americana. Nel caso in cui il dollaro si indebolisce, l'oro diventa più conveniente per i detentori di valuta estera.

L'indice del dollaro (il tasso di cambio del dollaro rispetto a un paniere di valute di sei paesi - i principali partner commerciali degli Stati Uniti) è diminuito dello 0,14%, a 90,99 punti.

"Il dollaro ha perso terreno soprattutto rispetto all'euro, spingendo al rialzo i prezzi dell'oro. Non è la tipica domanda di rifugio sicuro perché esiste l'ottimismo economico di base al momento correlato alla situazione dei vaccini", cita l'analista di Julius Baer, Carsten Menke, l'agenzia Reuters.

Lo scorso lunedì la compagnia farmaceutica statunitense Moderna ha presentato la domanda di autorizzazione alla Food and Drug Administration (FDA), che sarà esaminata in una seduta del comitato consultivo dell'ente il 17 dicembre.

Nel frattempo le compagnie Pfizer e BioNTech hanno chiesto all'Agenzia europea dei medicinali (Ema) l'autorizzazione per il candidato vaccino anti-covid. In caso di approvazione del vaccino, potrebbe essere utilizzato in Europa entro fine anno.