Più salsa nel BigMac, così McDonald's cambia le ricette dei panini in tutto il mondo

Come osserva un comunicato, le innovazioni arrivano in seguito ad una serie di sondaggi tra i frequentatori di McDonald's in tutto il mondo.

Sulla base dei risultati dello studio, la compagnia ha apportato modifiche alle procedure di preparazione della carne e dei panini, nonché al processo di assemblaggio.

Oltre alla ricetta dei panini, è cambiata anche la loro dimensione in modo che corrisponda in maniera ottimale alla cotoletta di carne. Per quanto riguarda le cotolette stesse, ora vengono grigliate in lotti minuscoli e le cipolle vengono aggiunte immediatamente nella fase di frittura. La nuova tecnologia prevede che il formaggio Cheddar venga messo nel panino ad una certa temperatura in modo che la fetta si sciolga perfettamente sulla cotoletta calda.

Inoltre, su richiesta della maggior parte dei consumatori, nel BigMac è stata aumentata la quantità della salsa omonima in modo che sia distribuita uniformemente su tutto il panino.

L'azienda ha modificato anche la procedura della conservazione di alimenti alla stazione di servizio: gli ingredienti per preparare i panini vengono serviti in cucina più spesso e in quantità minori.

In precedenza un'utente di TikTok aveva mostrato come appaiono un hamburger e le patatine fritte di McDonald's dopo 24 anni.