Leonardo fornirà sei elicotteri AW119Kx alla polizia brasiliana

Leonardo ha reso noto di aver raggiunto un accordo con la Polícia Rodoviária Federal (la Polizia Stradale Ferroviaria brasiliana) per il rafforzamento della flotta di elicotteri dedicati a compiti di salvatggio con ulteriori sei AW199Kx, che vanno ad aggiungersi agli oltre 190 tra AW109 e AW139 già impiegati da altre agenzie di sicurezza del Paese.

A quanto si apprende dal comunicato ufficiale, i velivoli saranno consegnati al Brasile entro la prima metà del 2021 e saranno adibiti ad una vasta gamma di missioni, tra cui trasporto passeggeri, salvataggio, elisoccorso, antincendio, sorveglianza e ordine pubblico.

I prestanti monomotore AW119Kx entreranno quindi in servizio con la Air Operations Division (DOA), per una scelta che è stata effettuata seguendo una rigorosa verifica delle capacità tecniche necessarie per soddisfare le esigenze dell’agenzia governativa.

Tutti gli elicotteri consegnati da Leonardo avranno in dotazione una configurazione personalizzata, comprendente:

l'avionica digitale Garmin G1000NXi

il sistema elettro-ottico

il verricello di recupero

il gancio baricentrico

la benna per il trasporto dell'acqua

il sistema per la discesa rapida di personale delle forze speciali

sistemi di comunicazione avanzati.

Come riferisce Leonardo, l'AW119 è il miglior elicottero monomotore nella sua categoria, dotato di avionica all'avanguardia in grado di consentire all’equipaggio di mantenere il pieno controllo della situazione operativa in ogni fase della missione e garantirne massima efficacia e sicurezza. L’AW119Kx è dotato di una spaziosa cabina che può ospitare fino a sei passeggeri e ridondanza di tutti i sistemi critici normalmente disponibili su elicotteri bimotore, garantendo affidabilità e sicurezza eccezionali.

Sono complessivamente oltre 350 gli elicotteri AW119 venduti finora ad oltre 130 clienti in 40 Paesi, molti per compiti governativi e di salvataggio, servizi di pubblica utilità e compiti militari.

