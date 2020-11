Ristori quater, rinvii fiscali e aiuti a imprese e precari: ecco le principali misure

Nella notte è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Ristori quater, una vera e propria maxi moratoria fiscale per far slittare al 31 marzo le scadenze di fine anno e una tranche di aiuti per lavoratori precari, stagionali del turismo e dello sport. Nel testo è previsto uno stanziamento aggiuntivo di risorse pari 8 miliardi, conseguente allo scostamento di bilancio, necessario a rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia e sono conseguenti allo scostamento di bilancio.

Tra i vari provvedimenti compare anche l'istituzione di un fondo ad hoc per aiutare il settore delle fiere e dei congressi, affossato dalla pandemia e risorse aggiuntive destinate alle forze dell'ordine, per sostenere le ore di straordinario. Ecco le misure principali contenute nel quarto aggiornamento al decreto ristori, segnalate in una nota ufficiale del Consiglio dei Ministri.