La Tredicesima sarà per molti più leggera a causa della Covid-19

Tredicesime più leggere per molti italiani che hanno lavorato meno a causa della pandemia. Quest'anno verranno erogati 3 miliardi di euro di tredicesime in meno rispetto al Natale 2019.

La tredicesima 2020 sarà anch’essa colpita dalla Covid-19 e sarà per questo più leggera.

Riceveranno la tredicesima 16 milioni di pensionati e 18 milioni di lavoratori dipendenti, per un importo che dovrebbe ammontare a 30 miliardi di euro, ovvero 3 miliardi in meno rispetto al Natale 2019.

L’ufficio studi della Cgia di Mestre ha effettuato questo studio mostrando come purtroppo la pandemia, “ha alleggerito le tredicesime di tanti dipendenti del settore privato. Dall’inizio dell’emergenza, infatti, almeno 6,6 milioni di lavoratori sono finiti in cassa integrazione e molti di questi a zero ore”, spiega la Cgia.

“Questa situazione non ha consentito a tante persone di maturare il rateo mensile che definisce economicamente la gratifica, alleggerendone quindi l’importo finale di circa 100 euro per ogni mese di indennità ricevuta. Con meno soldi a disposizione e tanta sfiducia che assilla le famiglie italiane, gli acquisti di Natale rischiano di subire una contrazione fino al 15 per cento. Se l’anno scorso la spesa complessiva ha sfiorato i 10 miliardi di euro, quest’anno potrebbe scendere a 8,5-9 miliardi, una riduzione che rischia di penalizzare soprattutto le botteghe artigiane e i negozi di vicinato che faticano a reggere la concorrenza”, perché purtroppo non si sono adeguati ai tempi odierni fatti di comportamenti di acquisto differenti e che si fanno principalmente online, segno di tempi cambiati e di una richiesta di maturare una nuova consapevolezza sulle strategie commerciali da mettere in campo.