Confindustria Giovani, patto per il futuro del Paese

Gli imprenditori, professionisti e manager italiani under 40 uniti per una lista di priorità che aiuti l'Italia a riprendersi dalla crisi economica dopo la pandemia.

Confindustria Giovani, gli imprenditori, i professionisti, i commercialisti e gli avvocati, i manager e i commercianti, under 40, alleati per il futuro del Paese.

Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, all’Ansa spiega il progetto dei giovani industriali e professionisti italiani che intende presentare all’Italia “una voce sola” ed autorevole.

Un progetto, spiega Di Stefano, che va quindi oltre Confindustria per coinvolgere 14 associazioni di categoria. Ciascuna associazione si è messa in ascolto dei propri giovani associati, ne registrano le difficoltà e i problemi di questo periodo cercano di capire la loro fiducia nel futuro.

Una raccolta non solo di problemi, ma anche di proposte che servirà a realizzare una lista di priorità.

L’appuntamento di questa alleanza dell’imprenditoria giovanile italiana è per il mese di febbraio 2021, quando si tireranno le somme in “una analisi lucida” riporta l’Ansa.

La voce dei giovani imprenditori italiani

Il progetto nasce per portare al Governo italiano la voce dei giovani imprenditori italiani, quelli che nei prossimi decenni guideranno l’economia dell’Italia.

Chiedono di essere ascoltati e per far sì che la loro voce sia bene ascoltata hanno deciso di riunirsi tutti insieme in una rete trasversale di giovani imprenditori, manager, professionisti di molteplici settori già rappresentati dalle rispettive Confederazioni e Associazioni di categoria: avvocati, Confartigianato, Confindustria, Confcommercio, FederLegnoArredo, Sistema Moda Italia, Confapi, l’associazione delle giovani classi dirigenti. Sono solo alcune delle associazioni dell’alleanza under 40 che intende dare il suo contributo a ridisegnare l’Italia dei prossimi decenni.