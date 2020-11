Bank of America e Orrick forniranno consulenza per privatizzazione MPS - Reuters

Bank of America e Orrick avrebbero ricevuto dal Ministero dell'Economia il mandato per cercare un acquirente disponibile a rilevare Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il Ministero dell’Economia avrebbe scelto Bank of America e Orrick come consulenti finanziari e legali per privatizzare la Banca Monte dei Paschi di Siena attualmente di proprietà al 68,24% del Tesoro. A rivelare la notizia è Reuters che cita una fonte a conoscenza dei fatti.

Secondo quanto scrive Reuters, inoltre, l’obiettivo del Mef sarebbe quello di trovare un partner robusto per MPS entro il 2021. Una soluzione robusta e di lungo periodo.

Banco Monte dei Paschi di Siena è frutto di un salvataggio avvenuto nel 2017 con un esborso per lo Stato di 8 miliardi di euro. Il fallimento della banca è sempre rimasto avvolto nel mistero dopo il suicidio (o forse omicidio mai appurato) dell’addetto alla comunicazione della direzione di Siena avvenuto nel 2013.

MPS deve restare statale per M5S

Il M5S ha una visione più statalista della questione Monte dei Pasci di Siena, e vorrebbe che le procedure di vendita della banca venissero ritardate.

Anche i sindacati e i politici locali vorrebbero che la vendita venga ritardata, tuttavia la pandemia potrebbe mettere davanti a tutti una realtà differente.

Il Governo italiano nel 2020 ha chiesto al Parlamento italiano sforamenti di bilancio superiori a 100 miliardi di euro. Questi fondi prima o poi dovranno rientrare per far quadrare i bilanci dello Stato e in una situazione ancora molto incerta per la ripresa dell’economia, che secondo la Commissione Europea non avverrà prima della fine del 2022, vendere determinati asset per recuperare fondi potrebbe risultare non rinviabile.

I mandati per Bank Of America e Orrick

Bank of America e Orrick hanno ricevuto un mandato di 12 mesi per sondare il terreno e verificare se vi sono potenziali acquirenti disponibili a comprarsi la più antica banca del mondo, che ha rischiato di fallire piegata dai “tempi oscuri” del nuovo millennio.