Le azioni Tesla schizzano e Elon Musk guadagna 15 mld in un giorno

Elon Musk sempre più ricco, in un giorno "guadagna" 15 miliardi di dollari grazie all'aumento di valore delle azioni Tesla in suo possesso. Il record tuttavia è stato raggiunto lo scorso mese di agosto.

Elon Musk sempre più ricco, il Leonardo dei tempi moderni come qualcuno ha osato definirlo, l’imprenditore della Tesla e di Space X, e di Hyperloop, ha guadagnato 15 miliardi di dollari in un solo giorno grazie all’apprezzamento proprio delle azioni di Tesla la società dell’automotive.

Le azioni Tesla (TSLA), quotate al Nasdaq di New York, negli ultimi giorni sono significativamente aumentate di valore arricchendo in generale tutti gli investitori, compreso uno dei suoi maggiori azionisti ovvero il suo fondatore Elon Musk.

Tuttavia le azioni Tesla hanno raggiunto il picco storico il 31 agosto scorso a quota 498,32 USD. Quindi in realtà è stato quello il giorno in cui Elon avrebbe teoricamente messo in tasca il record di guadagno personale più alto.

Ma la realtà è ben differente ed è questa. Musk possiede un pacchetto di azioni TSLA che valgono al momento della pubblicazione 459,46 USD (+4,06%) cadauna, ma se volesse incassare il guadagno dovrebbe vendere tutte le sue azioni e solo a quel punto potrebbe dire effettivamente di averci guadagnato.

Un po’ come ha fatto Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon Inc., il quale nel corso di questo 2020 ha venduto porzioni delle sue azioni per incassare l’enorme aumento di valore delle azioni Amazon, il marketplace che ha creato da casa sua a metà degli anni ‘90 dello scorso secolo.

Va fatto però notare che né Bezos, né Musk potrebbero mai vendere improvvisamente tutte le loro azioni. La US Securities and Exchange Commission (SEC), che si occupa negli USA di monitorare il corretto andamento dei mercati finanziari, se lo facessero, cioè se vendessero tutte le loro azioni in una unica soluzione, potrebbe aprire contro di loro una inchiesta per manipolazione o turbativa data la loro posizione nelle rispettive società quotate.