Confesercenti avverte: i negozi chiusi a Natale sono un regalo ad Amazon

La pandemia e le conseguenti chiusure dei negozi decretate dalle misure anti-contagio rischiano di sbilanciare un precario equilibrio fra gli acquisti effettuati nei negozi fisici e gli ordini effettuati sui siti e-commerce come Amazon.

A tal proposito Confesercenti ha commentato la petizione lanciata da molte autorità francesi, tra cui il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, per un "Natale senza Amazon".

"Questa seconda ondata sta creando uno squilibrio di concorrenza gravissimo tra i negozi reali e il web: mentre i primi sono chiusi d'ufficio da governo e regioni, il canale delle vendite online di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio. Un problema serissimo per i negozi, soprattutto in vista del Natale" afferma Confesercenti.

Aux côtés de nombreuses ONG, d'élus, de fédérations de commerçants et de citoyens, j'ai signé l'appel pour un #NoëlSansAmazon, afin de soutenir l’emploi local, les commerces de proximité et les acteurs d’un commerce raisonnable et durable.

👉 https://t.co/yB3SSNBdNc https://t.co/cWXxwEUv7T pic.twitter.com/ww9bFNIqXC — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 17, 2020

Necessario garantire una reale concorrenza nel mercato​

"Il rischio è che il commercio, un settore già in crisi da circa un decennio, venga definitivamente condannato a morte da questo squilibrio. Il problema non è impedire le vendite online, ma rendersi conto della necessità non più differibile di garantire un mercato realmente concorrenziale, nel rispetto del pluralismo distributivo. A maggior ragione nella situazione attuale, che vede le imprese di vicinato chiuse per scelta amministrativa" ha concluso Confesercenti.

In precedenza Confesercenti aveva già lanciato l'allarme per le conseguenze delle nuove restrizioni imposte nelle ultime settimane, che hanno già portato ad un calo nei consumi di 10 miliardi di euro.