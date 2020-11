Garanzia SACE: Finanziamento da 10 mln euro di Finlombarda e CDP a Filippetti Spa

Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, hanno sottoscritto, ciascuna per il 50%, un finanziamento da 10 milioni di euro per supportare la crescita di Filippetti Spa, capofila del Gruppo Filippetti che rappresenta uno dei principali Global Technology Provider italiani.

Il finanziamento, garantito da SACE attraverso la formula Garanzia Italia della durata di 5 anni, sosterrà il fabbisogno di circolante e gli investimenti dell’azienda.

"Questa operazione condotta con il nostro consulente finanziario P&B Srl, è un grande segnale di fiducia nel nostro Gruppo e ci consente di rafforzare la strutturala finanziaria e di prepararci alla piena ripresa degli investimenti che certamente seguirà al rallentamento della crisi sanitaria" ha sottolineato Micol Filippetti, Presidente e principale azionista di Filippetti Spa.

​L’operazione è stata conclusa nell’ambito dell’iniziativa ‘Syndicated loans’ che, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro messi a disposizione da Finlombarda, finanzia con altri partner finanziari i programmi di investimento dall’elevato fabbisogno delle midcap lombarde. Le imprese interessate possono richiedere la partecipazione di Finlombarda al pool dei finanziatori tramite l’intermediario finanziario "capofila".

"Con questa pima operazione aggiungiamo un tassello importante alla strategia di consolidamento del nostro ruolo di partner finanziario del tessuto produttivo locale per il rilancio economico della Lombardia, in compartecipazione con primarie istituzioni finanziarie di livello nazionale" ha spiegato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa.

Filippetti Spa, capofila di Filippetti Group

Filippetti Spa, con sede a Milano, è la società capofila del Gruppo Filippetti. Il gruppo, che opera da 20 anni nel settore IT, ha maturato competenze distintive nei nuovi mercati, sviluppando un’ampia offerta di soluzioni 4.0 nell’ambito della ‘digital trasformation’, dell’IoT, della mobilità, della construction, del building e dell’industria Oil&Gas. Con 12 sedi sul territorio nazionale, Filippetti conta più di 320 collaboratori, attraverso i quali ha raggiunto un fatturato di 80 milioni di euro nel 2019.

Il supporto finanziario, messo in campo anche grazie alle risorse di CDP per contribuire alla ripartenza del Paese, sarà utilizzato da Filippetti per portare a termine il piano industriale ’20-’22 e nello specifico portare avanti iniziative finalizzate alla ricerca, sviluppo e innovazione e alla crescita della Società in Italia.

