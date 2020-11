Manovra, previsti anche 400 milioni per il vaccino e sgravi fiscali per chi assume donne

Nella bozza della manovra che quest'oggi verrà presentata in Consiglio dei Ministri dovrebbero entrare anche 400 milioni di euro per l'acquisto di vaccini e cure anti-Covid oltre a maggiori sgravi fiscali per l'assunzione di donne, oltre che per quelle degli under 35.

Il testo, non ancora definitivo, dovrebbe constare di 248 articoli e potrebbe subire ulteriori modifiche, la cui discussione ha già avuto inizio nella giornata di ieri nel corso di una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il Ministro per lo Sviluppo Economico Roberto Gualtieri, i capi delegazione di maggioranza e gli esperti economici dei partiti.

Oggi però potrebbe essere la giornata buona per il via libera definitivo e per l'invio formale alle Camere di questa manovra del valore complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 38 miliardi di euro.

Appare invece quasi certo che il Governo chieda un ulteriore discostamento al bilancio per far fronte agli importanti finanziamenti da stanziare per il bonus ristori in favore di coloro che saranno o sono stati costretti a chiudere a causa della pandemia.

Che cosa prevedono le ultime modifiche alla manovra

Scendendo più nel dettaglio, le ultime aggiunte alla manovra, che sarà riferita al triennio 2021-2023, prevedono: