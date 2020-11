Bitcoin vede la Luna dall’alto dei 16 mila USD

Bitcoin (BTC), secondo alcune piattaforme di scambio di criptovalute, ha toccato e forse superato la resistenza a 16 mila dollari USA, anche se i dati sono discordanti. Mentre infatti Coinmarketcap riporta come prezzo massimo (medio) raggiunto quello di 15.922,57 USD il 12 novembre alle ore 10.49 UTC, Coingecko riporta addirittura un prezzo del BTC a 16.131,84 USD alle ore 11.14 del 12 novembre.

Al netto delle divergenze di prezzo, bisogna scavare un po’ nei dati e nelle metriche storiche prima di rintracciare un prezzo così alto per la prima criptovaluta della storia. Dobbiamo infatti risalire al 7 gennaio 2018 (6 gennaio secondo Coindesk) per rintracciare un prezzo uguale o superiore a quello toccato oggi.

Per chi si è affacciato al settore altamente volatile delle criptovalute solo da poco, questo prezzo suonerà come “fantastico”, in realtà non è il record storico toccato dalla criptomoneta di Satoshi Nakamoto (lo pseudo inventore).

Il record di prezzo bitcoin lo aveva toccato nel mese di dicembre del 2017 a 20.000 USD. Ma, per la cronaca, va detto anche che su piattaforme minori, legate a piccoli mercati locali, il prezzo della criptovaluta in quel periodo "magico" aveva raggiunto cifre da capogiro e quasi impronunciabili.