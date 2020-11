Alitalia, prorogata cigs fino a settembre 2021 per 7mila dipendenti

Alitalia ha firmato oggi l'accordo per una nuova cassa integrazione straordinaria a favore di 7mila dipendenti, riportano la notizia i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA in una nota congiunta.

"Da poco si è conclusa la trattativa, particolarmente importante, di proroga della Cigs Alitalia, estesa fino a settembre 2021 per quasi 7.000 lavoratori, che traghetterà l’Amministrazione Straordinaria verso il processo di nascita della newCo Alitalia. È stato un percorso negoziale difficile, nel quale alla fine ha prevalso l’impegno di mettere in campo gli strumenti necessari per salvaguardare l’occupazione e il sostegno salariale di migliaia di lavoratori e famiglie" afferma una nota congiunta dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA.

#Alitalia e Cityliner, Sindacati: prorogata Cigs a settembre 2021.

​"A questo punto non può più essere ancora rinviato l’avvio del confronto con il sindacato sul piano industriale della futura Alitalia, con l’obiettivo di consegnare al paese una compagnia competitiva e produttiva, nell’interesse dei lavoratori e dell’indotto, ed al servizio dei cittadini" proseguono i quattro sindacati.

Il 9 ottobre i ministri Roberto Gualtieri, Paola De Micheli, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo hanno firmato il decreto che dà il via alla costituzione della Newco del trasporto aereo nazionale che si chiamerà ITA, Italia Trasporto Aereo Spa.