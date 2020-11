Forbes analizza i patrimoni delle persone più ricche del mondo dopo elezioni Usa

Alla chiusura delle borse di ieri, la fortuna del patron di Amazon Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, è cresciuta più forte degli altri. La ricchezza di Bezos è cresciuta di 10,5 miliardi $ e ammonta ora a 190,6 miliardi $.

L'ad di Facebook Mark Zuckerberg ha visto crescere il suo patrimonio di 8 miliardi di dollari, superando così quota cento per attestarsi a 105,5 miliardi di dollari, riporta Forbes. La fortuna di Mukesh Ambani, proprietario della holding indiana Reliance Industries è cresciuta di 4,1 miliardi di dollari ed ha raggiunto 74,2 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, tre miliardari della top-ten non sono riusciti ad aumentare la loro fortuna: il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha perso 547 milioni di dollari, l'investitore Warren Buffett ha perso 291 milioni di dollari e il fondatore di Oracle Larry Allison 379 milioni di dollari.

Le elezioni presidenziali si sono svolte negli Stati Uniti martedì 3 novembre. I risultati delle votazioni in diversi Stati non sono ancora noti. Secondo i calcoli dei principali canali televisivi americani, il candidato democratico Joe Biden è in testa, per la vittoria finale ha bisogno di ottenere almeno 6 grandi elettori.