Né Trump né Biden, l'oro sarà il vincitore, dice un investitore

Questo perché sia ​​Donald Trump che Joe Biden probabilmente adotteranno un considerevole programma di stimolo fiscale, che porterà a deficit maggiori, ha detto alla CNBC James Rasteh, chief investment officer di Coast Capital.

"Le politiche fiscali e monetarie sarebbero quasi identiche sotto qualsiasi presidente. Penso che le differenze che vengono delineate siano davvero più fantasiose che reali", osserva Rasteh.

"Stamperemo trilioni di dollari in più e tutto ciò, in definitiva, avrà ripercussioni straordinariamente positive per l'oro", spiega lo specialista alla CNBC.

Secondo Rasteh, lo stimolo fiscale o politiche come la spesa pubblica o tagli fiscali volti a stimolare l'attività economica, portano generalmente a un deficit maggiore. Ciò potrebbe minare la fiducia degli investitori e portarli a investire i loro soldi in attività più sicure come l'oro e, a sua volta, a far salire i prezzi dell'oro.

Nell'ottobre 2020, l'oro è sceso al livello di $ 1.900 dopo aver raggiunto un prezzo superiore a $ 2.000 in agosto.

Secondo un rapporto del World Gold Council, l'offerta e la domanda globali di metalli preziosi sono diminuite lo scorso trimestre a causa della pandemia di coronavirus.

Mancanza di nuovi giacimenti

Rasteh ha anche notato che le imprese che estraggono il prezioso minerale stanno attualmente scoprendo molto meno oro di quello che stanno estraendo e stanno spendendo più capitale ora per cercare nuovi depositi di questo metallo prezioso. L'investitore ha aggiunto che in un decennio la produzione di oro sarà inferiore del 50% rispetto a quella odierna.

Inoltre, il capitale investito nel mercato dell'oro si sta spostando verso i fondi negoziati in borsa, dove dominano le principali compagnie minerarie, spiega Rasteh, concludendo che le grandi compagnie aurifere potrebbero essere costrette ad acquistare le azioni di attori più piccoli nel mercato con riserve interessanti a lungo termine.