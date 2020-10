Confindustria, Bonomi: continuo lockdown parziale causerà danni al Pil

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, torna a parlare in occasione dell'Assemblea di Confindustria Romagna ed avverte sui pericoli per l'economia dovuti al secondo lockdown in atto:

"Se questo lockdown parziale dovesse proseguire si potrebbero aumentare i punti di PIL di danno al Paese. Di fronte a questa situazione economica di guerra, ci dovrebbe essere un'assunzione di responsabilità molto forte da parte di tutti" - le parole di Bonomi

Il numero uno degli industriali, durante il suo intervento, ha fatto riferimento alle manifestazioni di protesta di numerosi imprenditori scesi in piazza negli ultimi giorni, ai quali è necessario dare risposte certe e concrete.

Blocco licenziamenti: impossibile andare avanti con le contrapposizioni

Bonomi ha affrontato il tema del dialogo in corso sul blocco licenziamenti tra sindacati e Stato, nel quale i sindacati hanno già fatto sapere che sono pronti a scendere in piazza qualora non arrivasse l'intesa sulla proroga del blocco fino a marzo e non fino a gennaio 2021.

"Non si può andare avanti con contrapposizioni. Lo dico anche richiamando l'incontro Governo-Sindacati: l'atteggiamento o si fa questo o scendiamo in piazza non è un atteggiamento che è comprensibile oggi in questo Paese. Io credo che il ceto dirigente di questo Paese deve stare unito, confrontarsi e dare risposte agli italiani. Gli italiani stanno soffrendo molto perché c'è una grande parte degli italiani che è angosciata per il proprio futuro" ha dichiarato Bonomi.

#29ottobre con Presidenti #Maggioli @sbonaccini per l'Assemblea Annuale @ConfindRomagna. Oggi scopriamo che tutti i contributi ricevuti sono soggetti al framework 🇪🇺 degli aiuti di Stato e le #imprese dovranno restituire quelli oltre soglia entro novembre https://t.co/XRnaToFTtx pic.twitter.com/ex8HipSnC3 — Carlo Bonomi (@CarloBonomi_) October 29, 2020

Bonomi ha inoltre espresso nuovamente il suo pensiero sul Mes, affermando che "Tutta l'Italia lo chiede, ma non succede nulla".

Oggi si terrà un incontro tra Governo e Confindustria sulla manovra economica e sul Dl Ristori al quale parteciperà Bonomi, convocato per un incontro con il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, quello del Lavoro Nunzia Catalfo, e quello dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Tra gli argomenti in campo c'è anche il nodo del blocco dei licenziamenti.

In precedenza la vicepresidente di Confindustria Barbara Beltrame, in un'intervista a Sputnik, ha affermato che i danni all'economia italiana causati dalla pandemia di coronavirus potrebbero essere superiori alla quota italiana del Fondo UE per la ripresa e che saranno necessarie riforme oltre agli investimenti in progetti di sviluppo per guidare il Paese fuori dal declino.