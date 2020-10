Microsoft sempre più ricca grazie al coronavirus

Il cambiamento imposto dalla pandemia e dalle successive chiusure che hanno colpito gran parte della popolazione mondiale, si è rivelato estremamente vantaggioso per le finanze del gigante della tecnologia. L'aumento del lavoro da casa e dell'apprendimento online, ha portato a risultati trimestrali che sono ben oltre gli obiettivi degli investitori di Microsoft.

Il grande movimento osservato quest'anno è stato il passaggio al cloud computing, che ha portato la piattaforma tecnologica di Microsoft, Azure, ad accelerare. Questo fa parte di una tendenza generale, poiché sono cresciuti anche i sistemi di cloud storage di altre società come Amazon.com Inc e Google di Alphabet Inc.

Nel caso dell'azienda di Gates l'incremento dei profitti non si è fermato qui: la pandemia ha spinto anche la domanda dei suoi sistemi operativi Windows per laptop, oltre a quella delle sue console di gioco Xbox, viste le necessità mostrate da molti utenti rimasti a casa più a lungo del solito.

Inoltre, condizioni eccezionali hanno portato il software di messaggistica e collaborazione Microsoft Teams a guadagnare nuovi utenti: la cifra è passata da 75 milioni di aprile a 115 milioni alla fine del terzo trimestre.

"È stato un altro trimestre positivo, con la continua domanda di offerte remote che continua a produrre risultati ", ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla Reuters Amy Hood, CFO di Microsoft.

Tutto ciò ha portato a un reddito netto superiore del 30% rispetto a quanto la società si sarebbe aspettata in un normale anno fiscale.

"Il prossimo decennio di redditività per ogni azienda sarà definito dalla velocità della sua trasformazione digitale. Stiamo innovando in tutta la nostra gamma di tecnologie moderne per aiutare i nostri clienti in tutti i settori a migliorare i tempi di pagamento, aumentare l'agilità e ridurre costi ", ha affermato il CEO di Microsoft Satya Nadella.