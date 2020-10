Ex governo norvegese ha coperto possibili perdite economiche per l'estrazione del petrolio

Secondo recenti rapporti definiti "sensazionali", il precedente governo norvegese, guidato dall'attuale segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, potrebbe aver nascosto dati chiave per dare il via più rapidamente all'esplorazione geologica di nuove zone del Mare di Barents.

Secondo un rapporto dell'emittente nazionale norvegese NRK, il ministero del Petrolio e dell'Energia sapeva già nel 2013 che l'esplorazione petrolifera nel Mare di Barents sud-orientale poteva portare a perdite sostanziali, ma ha negato i suoi calcoli al parlamento.

Tra l'altro, il ministero dell'Energia ha concluso che se il prezzo del petrolio fosse sceso del 30 per cento, l'intera parte sud-est del Mare di Barents diventerebbe "rossa", finanziariamente parlando. Anche con i prezzi del petrolio che salivano a 120 dollari al barile, c'era una probabilità del 25% che le risorse diventassero non redditizie. Invece, tuttavia, il parlamento è stato informato che il petrolio nell'area potrebbe valere tra i 50 ei 280 miliardi di NOK (5,5-30,5 miliardi di dollari) senza alcuna riserva. Questo calcolo è stato basato sull'ipotesi di prezzi record del petrolio di 120 dollari al barile sostenuti per i prossimi 20 anni, prima di un crollo del prezzo del petrolio alla fine del 2014.

Le informazioni fornite nel rapporto del 2013 sono emerse solo sette anni dopo, il che ha portato il parlamento, ignaro dell'intero quadro, a sostenere all'unanimità l'esplorazione petrolifera nella parte sud-orientale del Mare di Barents nel 2013. Né è stato rivelato quando il tribunale distrettuale e il tribunale di appello dovevano ascoltare la causa contro il clima contro lo stato, ha sottolineato NRK.

Da quando è stato scritto il rapporto, il prezzo del petrolio è diminuito drasticamente, da 120 dollari al barile a poco più di 40 dollari oggi, con proiezioni future comprese tra 50 e 70 dollari al barile. Finora, le perforazioni nel sud-est di Barents non sono riuscite a portare a scoperte significative.

Secondo quanto riferito, diversi economisti professionisti all'interno del ministero hanno protestato contro la gestione della questione, ma sono stati ignorati dal Ministero del petrolio e dell'energia. Il professore di diritto Hans Petter Graver dell'Università di Oslo ha sostenuto che durante il processo potrebbero essere stati commessi diversi reati.

“Questa è un'informazione sensazionale e completamente ineguagliabile. Ci si chiede inevitabilmente se questa sia stata un'omissione deliberata. È quasi incredibile che il ministero abbia tenuto all'oscuro sia il parlamento che i tribunali, anche se ciò era dovuto a un errore", ha detto Graver a NRK.

Al contrario, l'allora ministro dell'Energia Ola Borten Moe del Partito centrale, ha replicato che il parlamento aveva ricevuto tutte le informazioni pertinenti. Questa opinione non è condivisa da Greenpeace Norvegia.

“Il parlamento è stato ingannato e ha preso una decisione sulla base sbagliata. Quello che emerge ora, sette anni dopo, è uno scandalo. La Norvegia può perdere miliardi per l'estrazione di petrolio e il conto sarà a carico dei contribuenti ", ha detto Frode Pleym, leader di Greenpeace Norvegia.

Tra il 2005 e il 2013, la Norvegia è stata governata da una coalizione tra laburisti, sinistra socialista e partito di centro, guidata dall'allora leader laburista Jens Stoltenberg.

Norvegia leader mondiale dell'energia

La Norvegia rimane uno dei leader mondiali nelle esportazioni di risorse energetiche, coprendo circa il 2% della domanda mondiale di petrolio e il 3% della domanda di gas naturale. La maggior parte della produzione di petrolio e gas dalla piattaforma norvegese viene esportata come le materie prime più importanti dell'economia norvegese. Grazie alle sue prospettive di petrolio e gas, la Norvegia ha istituito il più grande fondo sovrano del mondo per un valore di oltre € 1000 miliardi.

L'esplorazione in Norvegia beneficia di condizioni fiscali favorevoli in base alle quali le compagnie petrolifere hanno diritto a un rimborso fiscale del 78% dei costi di perforazione, a carico del contribuente.