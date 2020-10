Gentiloni, economia UE probabilmente in rallentamento nel 4° trimestre

Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari economici, ammette che l’economia dell’UE nel quarto trimestre potrebbe rallentare per effetto delle nuove restrizioni, che però considera “sfortunatamente necessarie per appiattire la curva” dei contagi che in Europa ha toccato livelli record ed allarmanti un po’ ovunque.

Intervenendo online alla conferenza organizzata dal think thank CEPS, Gentiloni è costretto a preparare tutti contro l’eventualità che lo scenario economico europeo del quarto trimestre possa essere negativo come nessuno si augurava.

“Probabilmente rallenteranno significativamente l’attività economica nel quarto trimestre di quest’anno”, ha spiegato Gentiloni il quale ha sottolineato come l’accelerazione della pandemia richiede ai capi di governo europei di essere più concreti e di “raddoppiare gli sforzi per concludere l’accordo sul quadro finanziario pluriennale e sulla prossima generazione della UE, senza ulteriori indugi”.

Gentiloni chiede ai leader europei di fare in fretta per avviare “il processo di ratifica” del piano Next Generation EU”.

Gentiloni conferma che i Paesi europei riceveranno tutto il sostegno economico di cui hanno bisogno, per tutto il tempo che sarà necessario.

Il Sure è attivo

Da oggi l’Italia può richiedere i fondi del Sure. Lo ha annunciato ieri la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, ricordando che l’Italia potrà chiedere fino a 27 miliardi di euro sui 100 miliardi previsti dal fondo.

I primi 10 miliardi possono già essere richiesti dal Governo italiano per finanziare gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione.