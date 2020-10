Fondi SURE, da martedì 27 ottobre primi 10 mld all’Italia

Da martedì 27 ottobre disponibili per l'Italia 10 miliardi di euro del programma Sure per finanziare la cassa integrazione ed evitare i licenziamenti degli operai.

Con un messaggio video diretto agli italiani, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto sapere che “ha buone notizie per l’Italia: il programma Sure è pronto”. Da martedì 27 ottobre il nostro paese riceverà i primi 10 miliardi di euro “da investire nella cassa integrazione e nel sostegno al lavoro, su un totale di 27 miliardi” di euro che l’Italia potrà richiedere.

Il fondo Sure fa parte del piano Next Generation EU sviluppato dalla Commissione europea e approvato dagli Stati UE e dal Parlamento europeo. In totale sono 100 i miliardi di euro messi a disposizione di tutta l’Unione Europea. I fondi sono stati raccolti attraverso la prima emissione di debito comune europeo, ovvero il social bond europeo che alcuni giorni fa ha raccolto 17 miliardi di euro dai mercati finanziari a fronte di una domanda che ha superato i 200 miliardi di euro.

A cosa serve il Sure

I fondi del Sure sono espressamente dedicati al sostegno del lavoro.

“In pratica diciamo alle imprese: non licenziate i vostri lavoratori, daremo dei sussidi in denaro attraverso i fondi europei per tutto il tempo della crisi”. Con queste semplici parole Ursula von der Leyen ha spiegato a cosa serve il Sure, come agirà e quali sono gli scopi attesi.

L’obiettivo è quindi scongiurare licenziamenti di massa in Europa, che comporterebbero una profonda recessione economica e ulteriori disagi sociali a macchia di leopardo.